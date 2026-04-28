Рисков для финансовой устойчивости экономики нет, заявила Набиуллина

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Никаких рисков для финансовой устойчивости в экономике страны нет, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
"Рисков финансовой устойчивости для экономики, системных рисков мы не видим", - сказала она, выступая на "Альфа-Саммите".
Набиуллина ранее в апреле заявила, что признаков переохлаждения экономики, а именно существенного роста безработицы, падения инфляции ниже цели и сокращения доходов населения, в России нет. Кроме того, экономика РФ, по оперативным данным марта и апреля, возвращается к росту.