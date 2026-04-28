Ефимов: внедрен ИИ-сервис для анализа цифровых инфомоделей зданий

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Сервис для анализа цифровых информационных моделей зданий внедрен на платформе "Атлас сервисно-инфраструктурных решений" Агентства стратегических инициатив, рассказал заммэра Москвы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

По его словам, сервис под названием "Поиск коллизий в ЦИМ" позволяет выявлять ошибки за минуту.

"Сервис на базе искусственного интеллекта позволяет находить уязвимые места в проектах еще до начала активной фазы строительства и принимать более точные решения за счет дополнительного анализа данных. Это напрямую влияет на сроки и затраты: чем раньше выявлена проблема, тем проще ее устранить. В итоге повышается надежность и качество возводимых объектов", – цитирует Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.

В сообщении уточняется, что сервис помогает выявить неточности в проектных решениях и прочие проблемы, а также дает рекомендации по их исправлению, что позволит избежать лишних переделок на этапе строительства. Тем самым ускорится ввод как жилья, так и социальной инфраструктуры.