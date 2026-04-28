Ефимов: внедрен ИИ-сервис для анализа цифровых инфомоделей зданий - РИА Новости, 28.04.2026
13:06 28.04.2026
Ефимов: внедрен ИИ-сервис для анализа цифровых инфомоделей зданий

Ефимов: внедрен ИИ-сервис для анализа цифровых информационных моделей зданий

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 28.04.2026
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Сервис для анализа цифровых информационных моделей зданий внедрен на платформе "Атлас сервисно-инфраструктурных решений" Агентства стратегических инициатив, рассказал заммэра Москвы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
По его словам, сервис под названием "Поиск коллизий в ЦИМ" позволяет выявлять ошибки за минуту.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 28.04.2026
Ефимов: МФЦ построят по КРТ рядом с транспортным хабом "Кленовый бульвар"
Вчера, 09:05
"Сервис на базе искусственного интеллекта позволяет находить уязвимые места в проектах еще до начала активной фазы строительства и принимать более точные решения за счет дополнительного анализа данных. Это напрямую влияет на сроки и затраты: чем раньше выявлена проблема, тем проще ее устранить. В итоге повышается надежность и качество возводимых объектов", – цитирует Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
В сообщении уточняется, что сервис помогает выявить неточности в проектных решениях и прочие проблемы, а также дает рекомендации по их исправлению, что позволит избежать лишних переделок на этапе строительства. Тем самым ускорится ввод как жилья, так и социальной инфраструктуры.
Платформа "Атлас сервисно-инфраструктурных решений" помогает регионам использовать технологии, уже опробованные в Москве, и быстрее внедрять ИИ-технологии у себя.
 
