Моргулов рассказал о координации с Китаем по Ближнему Востоку - РИА Новости, 28.04.2026
01:56 28.04.2026
Моргулов: Россия и Китай выступают за мирное урегулирование на Ближнем Востоке

Игорь Моргулов - РИА Новости, 1920, 28.04.2026
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия и Китай выступают за мирное урегулирование конфликта на Ближнем Востоке.
  • РФ и КНР указывают на необходимость переформатирования архитектуры безопасности в Персидском заливе и на Ближнем Востоке из-за недоверия к США.
  • Москва и Пекин солидарно заветировали проект резолюции Совбеза ООН по судоходству в Ормузском проливе.
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Россия и Китай выступают за мирное урегулирование конфликта на Ближнем Востоке, заявил посол РФ в КНР Игорь Моргулов.
"Россия и Китай с самого начала кризиса прямо говорят о его первопричине - американо-израильской агрессии, развязанной под прикрытием переговоров, без санкции СБ ООН, в нарушение международного права. Военные действия поставили регион на грань полномасштабной войны, нанесли чувствительный удар по мировой экономике", - сказал Моргулов газете "Известия".
"У нас с китайскими друзьями хорошие отношения и с Ираном, и с арабскими государствами Персидского залива. Мы вместе твердо выступаем за скорейшее мирное урегулирование конфликта", - отметил дипломат.
По его словам, КНР и РФ указывают на назревшую необходимость переформатирования архитектуры безопасности в Персидском заливе и в целом на Ближнем Востоке, "вызванную растущим недоверием региональных государств к способности, а главное - искренности намерений США обеспечить там стабильность".
Он также отметил, что о единстве подходов двух стран к ситуации наглядно свидетельствует тот факт, что Москва и Пекин солидарно заветировали проект резолюции Совбеза ООН по судоходству в Ормузском проливе, который, по общему мнению, не только не способствовал разрешению кризиса, но и создал бы предпосылки для злоупотреблений в системе международных отношений.
"Если бы эта инициатива прошла, смею предположить, что последующее американо-иранское перемирие, скорее всего, не состоялось бы", - добавил посол.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.
