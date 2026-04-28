Краткий пересказ от РИА ИИ
- Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен возмутился тем, что Владимира Зеленского на Западе назвали "новым главой свободного мира".
- Он отметил, что Зеленский отказался от политического мандата, арестовал политических оппонентов, провел чистку в СМИ и ограничил свободу вероисповедания.
- По его мнению, украинцы будут радоваться, когда глава киевского режима покинет свой пост
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен возмутился тем, что Владимира Зеленского на Западе назвали "новым главой свободного мира".
Так он отреагировал на статью New York Times о главе киевского режима с соответствующим названием.
"Новый "лидер свободного мира" отказался от своего политического мандата, арестовал политических оппонентов, провел чистку в средствах массовой информации, ограничил свободу вероисповедания, отказался от системы сдержек и противовесов, отменил выборы, передал принятие решений иностранным державам и запретил своим гражданам покидать страну", — говорится в его публикации в соцсети X.
По его словам, украинцы будут праздновать, когда Зеленский уйдет со своего поста.
Накануне Зеленский внес в Верховную раду законопроекты, которыми предлагает продлить действие на Украине военного положения и всеобщей мобилизации.
На Украине с 2022 года действует режим военного положения и всеобщей мобилизации. Ссылаясь именно на это Зеленский отменил выборы президента, которые должны были пройти в 2024-м после окончания срока его полномочий.
Накануне Зеленский внес в Верховную раду законопроекты, которыми предлагает продлить действие на Украине военного положения и всеобщей мобилизации.
На Украине с 2022 года действует режим военного положения и всеобщей мобилизации. Ссылаясь именно на это Зеленский отменил выборы президента, которые должны были пройти в 2024-м после окончания срока его полномочий.