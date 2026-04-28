Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:15 28.04.2026
На Западе сделали неожиданное заявление о Зеленском

Диесен: украинцы будут праздновать, когда Зеленский уйдет со своего поста

© AP Photo / Petros KaradjiasВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.04.2026
© AP Photo / Petros Karadjias
Владимир Зеленский . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен возмутился тем, что Владимира Зеленского на Западе назвали "новым главой свободного мира".
  • Он отметил, что Зеленский отказался от политического мандата, арестовал политических оппонентов, провел чистку в СМИ и ограничил свободу вероисповедания.
  • По его мнению, украинцы будут радоваться, когда глава киевского режима покинет свой пост
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен возмутился тем, что Владимира Зеленского на Западе назвали "новым главой свободного мира".
Так он отреагировал на статью New York Times о главе киевского режима с соответствующим названием.
Владимир Зеленский и Фридрих Мерц во время пресс-конференции в Берлине - РИА Новости, 1920, 28.04.2026
"Новый "лидер свободного мира" отказался от своего политического мандата, арестовал политических оппонентов, провел чистку в средствах массовой информации, ограничил свободу вероисповедания, отказался от системы сдержек и противовесов, отменил выборы, передал принятие решений иностранным державам и запретил своим гражданам покидать страну", — говорится в его публикации в соцсети X.
По его словам, украинцы будут праздновать, когда Зеленский уйдет со своего поста.

Накануне Зеленский внес в Верховную раду законопроекты, которыми предлагает продлить действие на Украине военного положения и всеобщей мобилизации.

На Украине с 2022 года действует режим военного положения и всеобщей мобилизации. Ссылаясь именно на это Зеленский отменил выборы президента, которые должны были пройти в 2024-м после окончания срока его полномочий.
В миреУкраинаВладимир Зеленский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала