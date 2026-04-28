Спикер нижегородского парламента Люлин: надо устранить барьеры для открытий

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 апр - РИА Новости. Председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин пообещал привлечь депутатов для помощи с внедрением открытий местных ученых.

"В НИИ экспериментальной онкологии и биомедицинских технологий Приволжского исследовательском медицинского университета (ПИМУ) мне показали уникальные приборы. Они так просвечивают ткани, что хирург прямо во время операции "видит" пораженные опухолью участки и безошибочно их удаляет. Эти сканеры вдвое увеличивают эффективность операций. Подсчитано, что они помогли бы сэкономить областному онкоцентру больше 4 миллиардов рублей в год! А если посчитать в масштабах страны?" - написал Люлин в мессенджере Max.

Он заявил, что вправе гордиться достижениями нижегородских ученых, однако эта техника не поставлена на поток.

"Мешают жесткие требования, которые не под силу выполнить промышленникам. Обсудили эту тему с ректором Приволжского исследовательского медуниверситета Николаем Карякиным. Накануне подписали с ним соглашение о сотрудничестве парламента и вуза. Думаю, законодателям области нужно подключаться к решению этой проблемы", - подчеркнул Люлин.

Он также рассказал, что в центре медицинских и агробиотехнологий ПИМУ работают над тем, чтобы поправить генетику молочных пород крупного рогатого скота. По словам ученых, это сделает коровье молоко не вызывающим аллергий, легкоусваиваемым и полезным для всех.