18:07 28.04.2026 (обновлено: 18:18 28.04.2026)
Спикер нижегородского парламента Люлин: надо устранить барьеры для открытий

Нижегородские депутаты помогут с внедрением открытий нижегородских ученых

© Фото : пресс-служба Законодательного Собрания Нижегородской области
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 апр - РИА Новости. Председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин пообещал привлечь депутатов для помощи с внедрением открытий местных ученых.
"В НИИ экспериментальной онкологии и биомедицинских технологий Приволжского исследовательском медицинского университета (ПИМУ) мне показали уникальные приборы. Они так просвечивают ткани, что хирург прямо во время операции "видит" пораженные опухолью участки и безошибочно их удаляет. Эти сканеры вдвое увеличивают эффективность операций. Подсчитано, что они помогли бы сэкономить областному онкоцентру больше 4 миллиардов рублей в год! А если посчитать в масштабах страны?" - написал Люлин в мессенджере Max.
Председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин в Приволжском исследовательском медицинском университете - РИА Новости, 1920, 24.04.2026
Спикер нижегородского парламента Люлин отметил инициативы студентов-медиков
24 апреля, 20:04
Он заявил, что вправе гордиться достижениями нижегородских ученых, однако эта техника не поставлена на поток.
"Мешают жесткие требования, которые не под силу выполнить промышленникам. Обсудили эту тему с ректором Приволжского исследовательского медуниверситета Николаем Карякиным. Накануне подписали с ним соглашение о сотрудничестве парламента и вуза. Думаю, законодателям области нужно подключаться к решению этой проблемы", - подчеркнул Люлин.
Он также рассказал, что в центре медицинских и агробиотехнологий ПИМУ работают над тем, чтобы поправить генетику молочных пород крупного рогатого скота. По словам ученых, это сделает коровье молоко не вызывающим аллергий, легкоусваиваемым и полезным для всех.
"Ученые свою часть работы сделают. Но вот готовы ли производители молочных продуктов включиться в реализацию масштабного проекта? Вопрос открытый. Темы наиважнейшие, касаются здоровья нашего народа. ЗакСобрание готово инициировать их широкое обсуждение с привлечением промышленников, экспертов и представителей власти", - заявил председатель законодательного собрания Нижегородской области.
Позитронная эмиссионная томография, совмещенная с рентгеновской компьютерной томографией (ПЭТ/КТ), в корпусе лучевой терапии - РИА Новости, 1920, 15.04.2026
Оборудование для Центра ядерной медицины поставят в Нижний Новгород
15 апреля, 13:19
 
