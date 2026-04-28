Техника Бутягина остается под арестом после изъятия по запросу Украины

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Техника освобожденного из польской тюрьмы археолога Александра Бутягина остается под арестом после изъятия по запросу Украины, у него нет доступа к средствам связи, сообщил Telegram-канал "Адвокат для Александра Бутягина", где близкие ученого публикуют новости о нем.
"Александр находится на территории Белоруссии. У него по-прежнему нет доступа к средствам связи: его мобильный телефон и ноутбук были изъяты по запросу Украины и остаются под арестом", - сообщили близкие Бутягина.
Они добавили, что сторона защиты археолога обжалует удержание техники, а также будет добиваться ее возврата.
Известный российский ученый, представитель музея Эрмитаж Бутягин был задержан в начале декабря 2025 года в Польше по запросу Украины за проведение якобы незаконных археологических поисков в Крыму. В марте варшавский окружной суд огласил решение о юридической допустимости его экстрадиции.