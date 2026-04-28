22:35 28.04.2026
Техника Бутягина остается под арестом после изъятия по запросу Украины

Техника археолога Бутягина остается под арестом после изъятия по запросу Украины

© REUTERS / BelteleradiocompanyАрхеолог Александр Бутягин после освобождения Польшей на пограничном пункте Переров на польско-белорусской границе
Археолог Александр Бутягин после освобождения Польшей на пограничном пункте Переров на польско-белорусской границе
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Техника Александра Бутягина остается под арестом после изъятия по запросу Украины, у него нет доступа к средствам связи.
  • Сторона защиты обжалует удержание техники и будет добиваться ее возврата.
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Техника освобожденного из польской тюрьмы археолога Александра Бутягина остается под арестом после изъятия по запросу Украины, у него нет доступа к средствам связи, сообщил Telegram-канал "Адвокат для Александра Бутягина", где близкие ученого публикуют новости о нем.
Во вторник в ЦОС ФСБ РФ сообщили РИА Новости, что Бутягин и супруга военного РФ, проходящего службу в Приднестровье, возвращены во вторник в Россию в результате обмена на границе с Польшей.
"Александр находится на территории Белоруссии. У него по-прежнему нет доступа к средствам связи: его мобильный телефон и ноутбук были изъяты по запросу Украины и остаются под арестом", - сообщили близкие Бутягина.
Они добавили, что сторона защиты археолога обжалует удержание техники, а также будет добиваться ее возврата.
Известный российский ученый, представитель музея Эрмитаж Бутягин был задержан в начале декабря 2025 года в Польше по запросу Украины за проведение якобы незаконных археологических поисков в Крыму. В марте варшавский окружной суд огласил решение о юридической допустимости его экстрадиции.
