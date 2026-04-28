22:16 28.04.2026 (обновлено: 22:32 28.04.2026)
Археолог Бутягин надеется быть дома в Петербурге к пятнице, сообщили его близкие

© REUTERS / Belteleradiocompany — Археолог Александр Бутягин после освобождения Польшей на пограничном пункте Переров на польско-белорусской границе
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Археолога Александра Бутягина освободили из польской тюрьмы.
  • Бутягин находится на территории Белоруссии и надеется быть дома в Петербурге к пятнице.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 апр – РИА Новости. Освобожденный из польской тюрьмы археолог Александр Бутягин надеется быть дома в Петербурге к пятнице, сообщил Telegram-канал "Адвокат для Александра Бутягина", где близкие ученого публикуют новости о нем.
Ранее в ЦОС ФСБ сообщили, что двое россиян, среди которых археолог Александр Бутягин, были обменены на двух кадровых офицеров молдавской спецслужбы.
"Александр находится на территории Белоруссии… ему удалось связаться с коллегами из Эрмитажа и сообщить, что с ним всё в порядке, и к пятнице он надеется быть дома", - говорится в Telegram-канале близких археолога.
Ранее, во вторник, Государственный Эрмитаж сообщал, что Бутягин вскоре вернется в Петербург и продолжит научную работу.
Известный российский ученый, представитель музея Эрмитаж Бутягин был задержан в начале декабря 2025 года в Польше по запросу Украины за проведение якобы незаконных археологических поисков в Крыму. В марте варшавский окружной суд огласил решение о юридической допустимости его экстрадиции. После этого защита Бутягина подала апелляцию на решение Окружного суда Варшавы, которая так и не была рассмотрена.
