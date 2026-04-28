Бутягин рассказал, что ему пока не верится в возвращение на родину

© REUTERS / Belteleradiocompany Археолог Александр Бутягин после освобождения Польшей на пограничном пункте Переров на польско-белорусской границе

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Российский археолог Александр Бутягин сразу после обмена рассказал, что ему пока не верится в возвращение на родину, следует из видео, опубликованного ЦОС ФСБ.

Ранее силовики сообщили, что двое россиян, среди которых археолог Бутягин , были обменяны на двух кадровых офицеров молдавской спецслужбы. Государственный Эрмитаж сообщал, что Бутягин вскоре вернется в Петербург и продолжит научную работу.

"Мне ещё трудно их (ощущения - ред.) передать. Мне ещё в это не верится", - сказал Бутягин, отвечая на соответствующий вопрос.

Кроме того, археологу вручили букет цветов и поинтересовались его самочувствием.