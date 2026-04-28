Бутягин рассказал, что ему пока не верится в возвращение на родину

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Российский археолог Александр Бутягин сразу после обмена рассказал, что ему пока не верится в возвращение на родину, следует из видео, опубликованного ЦОС ФСБ.
Ранее силовики сообщили, что двое россиян, среди которых археолог Бутягин, были обменяны на двух кадровых офицеров молдавской спецслужбы. Государственный Эрмитаж сообщал, что Бутягин вскоре вернется в Петербург и продолжит научную работу.
"Мне ещё трудно их (ощущения - ред.) передать. Мне ещё в это не верится", - сказал Бутягин, отвечая на соответствующий вопрос.
Кроме того, археологу вручили букет цветов и поинтересовались его самочувствием.