Рейтинг@Mail.ru
Бутягин рассказал, что ему пока не верится в возвращение на родину - РИА Новости, 28.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:51 28.04.2026
Бутягин рассказал, что ему пока не верится в возвращение на родину

Бутягин после обмена рассказал, что ему пока не верится в возвращение на родину

© REUTERS / BelteleradiocompanyАрхеолог Александр Бутягин после освобождения Польшей на пограничном пункте Переров на польско-белорусской границе
Археолог Александр Бутягин после освобождения Польшей на пограничном пункте Переров на польско-белорусской границе - РИА Новости, 1920, 28.04.2026
© REUTERS / Belteleradiocompany
Археолог Александр Бутягин после освобождения Польшей на пограничном пункте Переров на польско-белорусской границе
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российский археолог Александр Бутягин после обмена рассказал, что ему пока не верится в возвращение на родину.
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Российский археолог Александр Бутягин сразу после обмена рассказал, что ему пока не верится в возвращение на родину, следует из видео, опубликованного ЦОС ФСБ.
Ранее силовики сообщили, что двое россиян, среди которых археолог Бутягин, были обменяны на двух кадровых офицеров молдавской спецслужбы. Государственный Эрмитаж сообщал, что Бутягин вскоре вернется в Петербург и продолжит научную работу.
"Мне ещё трудно их (ощущения - ред.) передать. Мне ещё в это не верится", - сказал Бутягин, отвечая на соответствующий вопрос.
Кроме того, археологу вручили букет цветов и поинтересовались его самочувствием.
Известный российский ученый, представитель музея Эрмитаж Бутягин был задержан в начале декабря 2025 года в Польше по запросу Украины за проведение якобы незаконных археологических поисков в Крыму. В марте варшавский окружной суд огласил решение о юридической допустимости его экстрадиции.
Санкт-ПетербургПольшаУкраинаАлександр БутягинФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала