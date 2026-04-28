Рейтинг@Mail.ru
Бутягин скоро вернется в Петербург и продолжит работу, заявили в Эрмитаже
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:02 28.04.2026 (обновлено: 17:12 28.04.2026)
Бутягин скоро вернется в Петербург и продолжит работу, заявили в Эрмитаже

Эрмитаж: археолог Бутягин вскоре вернется в Петербург и продолжит научную работу

© REUTERS / Agencja Wyborcza.pl/Robert KowalewskiРоссийский археолог Александр Бутягин в районном суде Варшавы
Российский археолог Александр Бутягин в районном суде Варшавы - РИА Новости, 1920, 28.04.2026
© REUTERS / Agencja Wyborcza.pl/Robert Kowalewski
Российский археолог Александр Бутягин в районном суде Варшавы. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российский археолог Александр Бутягин, освобожденный из польской тюрьмы, скоро вернется в Санкт-Петербург.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 апр – РИА Новости. Российский археолог Александр Бутягин, освобожденный из польской тюрьмы, вскоре вернется в Петербург и продолжит научную работу, сообщил Государственный Эрмитаж.
Ранее в ЦОС ФСБ сообщили, что двое россиян, среди которых археолог Бутягин, были обменены на двух кадровых офицеров молдавской спецслужбы.
"Сегодня известный антиковед и археолог с мировым именем, сотрудник Эрмитажа Александр Бутягин был освобождён из польской тюрьмы. В скором времени учёный вернётся в Санкт-Петербург и продолжит научную и просветительскую работу", - говорится в канале музея на платформе "Макс".
Российский ученый, представитель музея Эрмитаж Бутягин был задержан в начале декабря 2025 года в Польше по запросу Украины за проведение якобы незаконных археологических поисков в Крыму. В марте варшавский окружной суд огласил решение о юридической допустимости его экстрадиции. После этого защита Бутягина подала апелляцию на решение Окружного суда Варшавы, которая так и не была рассмотрена.
Санкт-ПетербургАлександр БутягинГосударственный ЭрмитажФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала