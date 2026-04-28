Бутягин скоро вернется в Петербург и продолжит работу, заявили в Эрмитаже

С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 апр – РИА Новости. Российский археолог Александр Бутягин, освобожденный из польской тюрьмы, вскоре вернется в Петербург и продолжит научную работу, сообщил Государственный Эрмитаж.
"Сегодня известный антиковед и археолог с мировым именем, сотрудник Эрмитажа Александр Бутягин был освобождён из польской тюрьмы. В скором времени учёный вернётся в Санкт-Петербург и продолжит научную и просветительскую работу", - говорится в канале музея на платформе "Макс".
Российский ученый, представитель музея Эрмитаж Бутягин был задержан в начале декабря 2025 года в Польше по запросу Украины за проведение якобы незаконных археологических поисков в Крыму. В марте варшавский окружной суд огласил решение о юридической допустимости его экстрадиции. После этого защита Бутягина подала апелляцию на решение Окружного суда Варшавы, которая так и не была рассмотрена.