Слуцкий прокомментировал освобождение археолога Бутягина из польской тюрьмы

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Освобождение из польской тюрьмы и возвращение в Россию археолога Александра Бутягина является торжеством справедливости и здравого смысла, результатом высокопрофессиональной работы дипломатов, спецслужб и других профильных ведомств, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Ранее во вторник в ЦОС ФСБ РФ сообщили РИА Новости, что Бутягин и супруга военного РФ, проходящего службу в Приднестровье, возвращены сегодня в Россию в результате обмена на границе с Польшей

"Освобождение из польской тюрьмы и возвращение на Родину археолога Александра Бутягина - торжество справедливости и здравого смысла, результат высокопрофессиональной работы дипломатов, спецслужб и других профильных ведомств. Новость об обмене его и супруги военнослужащего на границе с Польшей - отличная", - сказал Слуцкий

Парламентарий отметил, что изначально арест Бутягина был сфабрикован с русофобской подоплекой и носил явно выраженный политизированный подтекст, лишенный при этом какого либо логического обоснования. Слуцкий назвал это классической "охотой на ведьм".

"Александра Бутягина обвиняли за ведение археологических раскопок на территории Крыма – российского Крыма по законам и Конституции РФ. Если бы состоялась экстрадиция археолога на Украину , где его неминуемо ждала расправа, это стало бы моральным преступлением польских властей. Приветствуем и поздравляем с возвращением и, по сути, спасением Александра", - заключил он.