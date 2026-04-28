15:19 28.04.2026 (обновлено: 15:25 28.04.2026)
Слуцкий прокомментировал освобождение археолога Бутягина из польской тюрьмы

Леонид Слуцкий. Архивное фото
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Освобождение из польской тюрьмы и возвращение в Россию археолога Александра Бутягина является торжеством справедливости и здравого смысла, результатом высокопрофессиональной работы дипломатов, спецслужб и других профильных ведомств, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Ранее во вторник в ЦОС ФСБ РФ сообщили РИА Новости, что Бутягин и супруга военного РФ, проходящего службу в Приднестровье, возвращены сегодня в Россию в результате обмена на границе с Польшей.
"Освобождение из польской тюрьмы и возвращение на Родину археолога Александра Бутягина - торжество справедливости и здравого смысла, результат высокопрофессиональной работы дипломатов, спецслужб и других профильных ведомств. Новость об обмене его и супруги военнослужащего на границе с Польшей - отличная", - сказал Слуцкий.
Парламентарий отметил, что изначально арест Бутягина был сфабрикован с русофобской подоплекой и носил явно выраженный политизированный подтекст, лишенный при этом какого либо логического обоснования. Слуцкий назвал это классической "охотой на ведьм".
"Александра Бутягина обвиняли за ведение археологических раскопок на территории Крыма – российского Крыма по законам и Конституции РФ. Если бы состоялась экстрадиция археолога на Украину, где его неминуемо ждала расправа, это стало бы моральным преступлением польских властей. Приветствуем и поздравляем с возвращением и, по сути, спасением Александра", - заключил он.
Известный российский ученый, представитель музея Эрмитаж Бутягин был задержан в начале декабря 2025 года в Польше по запросу Украины за проведение якобы незаконных археологических поисков в Крыму. В марте варшавский окружной суд огласил решение о юридической допустимости его экстрадиции.
