Бутягина вернули на родину в рамках обмена на белорусско-польской границе

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Археолог Александр Бутягин и супруга военного РФ, проходящего службу в Приднестровье, возвращены сегодня в Россию в результате обмена на границе с Польшей, сообщили РИА Новости в ЦОС ФСБ РФ.
"Двадцать восьмого апреля 2026 года в результате прошедшего на белорусско-польском участке границы обмена на Родину возвращены двое граждан нашей страны – российский ученый Александр Бутягин и супруга российского военнослужащего, проходящего службу в Российском миротворческом контингенте в Приднестровской Молдавской Республике, ранее незаконно удерживаемые в недружественных России государствах", - говорится в сообщении.