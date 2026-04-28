Бутягина вернули на родину в рамках обмена на белорусско-польской границе

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Археолог Александр Бутягин и супруга военного РФ, проходящего службу в Приднестровье, возвращены сегодня в Россию в результате обмена на границе с Польшей, сообщили РИА Новости в ЦОС ФСБ РФ.