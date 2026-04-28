Польша в рамках обмена с Белоруссией освободила археолога Бутягина

ВАРШАВА, 28 апр — РИА Новости. Польша в рамках обмена с Белоруссией освободила археолога Александра Бутягина, сообщил глава МИД страны Радослав Сикорский.
"Один из людей, которых мы обменяли, — это российский историк, который находился в процессе выдачи Украине", — заявил он.
В ФСБ рассказали, что Бутягина и жену российского военного, проходящего службу в Приднестровье, обменяли на двух кадровых офицеров молдавской разведки. Они прибыли в Россию в 2025 году по ложным документам и собирали информацию.
Российские силовики подчеркнули, что соотечественников вернули домой благодаря совместной операции с КГБ Белоруссии. Обмен прошел сегодня по формуле "пять за пять". Ему предшествовали переговоры между Минском и Варшавой, длившиеся несколько месяцев.
Бутягин — заведующий сектором отдела античного мира Эрмитажа, секретарь археологической комиссии музея. Его задержали в декабре в Польше по запросу Киева, обвинив в незаконных археологических поисках в Крыму. Ученый отверг претензии, отметив, что действовал на основании разрешения российских властей. Также он отрицает уничтожение культурных ценностей.
Археологу грозила экстрадиция на Украину. Он предупреждал польский суд, что это создаст угрозу для его жизни и здоровья.
Специалисту принадлежит множество научных публикаций, несколько посвящены античному городу Мирмекию, основанному ионийскими греками в середине VI века до нашей эры на берегу Керченского пролива.