В Бурятии нашли тело четвертого погибшего на руднике

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Спасатели нашли тело четвертого погибшего на руднике "Ирокинда" в Бурятии.
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Спасатели нашли тело четвертого погибшего на руднике "Ирокинда" в Бурятии, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"Еще одно тело обнаружено спасателями", — сказали в ведомстве.
На руднике в Муйском районе сошла снежная масса, когда девять человек расчищали технологическую дорогу. Троим удалось выбраться самостоятельно, шестеро оказались под завалами.
Возбуждено дело о нарушение правил безопасности. Судебно-медицинские экспертизы установят тяжесть вреда, причиненного здоровью работников.
В Ростовской области прогремел взрыв в шахте
10 апреля, 17:05