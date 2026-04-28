17:17 28.04.2026 (обновлено: 18:48 28.04.2026)
В Бурятии нашли тело четвертого погибшего на руднике

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Спасатели нашли тело четвертого погибшего на руднике "Ирокинда" в Бурятии, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
«
"Еще одно тело обнаружено спасателями", — сказали в ведомстве.
На руднике в Муйском районе сошла снежная масса, когда девять человек расчищали технологическую дорогу. Троим удалось выбраться самостоятельно, шестеро оказались под завалами.
Возбуждено дело о нарушение правил безопасности. Судебно-медицинские экспертизы установят тяжесть вреда, причиненного здоровью работников.
