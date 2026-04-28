11:03 28.04.2026 (обновлено: 11:04 28.04.2026)
СК возбудил дело после схода лавины на работников рудника в Бурятии

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • СК возбудил уголовное дело после схода лавины на работников горнодобывающего предприятия в Бурятии.
  • Под снегом оказались, предварительно, шесть человек, точное число пострадавших и их местонахождение устанавливаются.
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту схода лавины на работников горнодобывающего предприятия в Бурятии, точное число пострадавших устанавливается, сообщили РИА Новости в СК РФ.
"Следственными органами Следственного комитета РФ по Республике Бурятия возбуждено уголовное дело по факту схода лавины на работников горнодобывающего предприятия по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что 28 апреля 2026 года возле одного из рудников на территории Муйского района со склона горы произошел сход лавины. Под снежными массами, предварительно, оказались, шесть работников горнодобывающего предприятия, которые производили работы на участке местности. Точное число пострадавших и их местонахождение устанавливаются.
Гора Мунку-Сардык в Бурятии - РИА Новости, 1920, 25.04.2026
Попавших в Бурятии под лавину туристов могли вести местные гиды
25 апреля, 05:29
 
