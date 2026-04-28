"Летел 300 метров в пропасть": русский альпинист погиб из-за глупости

Он дважды признавался лучшим в мире, но титулы стоили ему жизни. РИА Новости рассказывает историю легенды российского спорта, который не знал слова "страх" и готов был погибнуть ради незнакомого иностранца. А в его смертельную ошибку многие не верят до сих пор.
Русский и отчаянный баск
"Позади меня южный склон Аннапурны. По правде говоря, это потрясающее место, самое удивительное из тех, что я видел в Гималаях. Вид этого склона вызывает у меня нервную дрожь. Знаю, что выбрал самый сложный маршрут. Не могу сказать, что это будет конец моей карьеры. Но это высшая цель", — рассказывал в марте 2008 года один из лучших альпинистов-высотников в мире Иньяки Очоа.
Спустя месяц отчаянный баск в компании россиянина Алексея Болотова и румына Хориа Колибасану уже готовился к решающему штурму. Они находились в лагере на высоте 7800 метров. На кадрах хроники экспедиции Очоа сохранял позитивный настрой, но его не самое лучшее состояние выдавали приступы кашля. "Мы все так, — как будто успокаивал себя за кадром Колибасану. — Завтра на штурм".
Впереди — вершина Аннапурны I, одной из самых опасных гор мира, с которой не возвращался каждый третий альпинист. Для Болотова это был уже седьмой восьмитысячник в карьере. За плечами — Макалу, Эверест, Лхоцзе Средняя, Дхаулагири, Чо-Ойю и К2. "Семье очень тяжело, они беспокоятся за меня постоянно, — рассказывал Болотов в фильме "Настоящая жизнь". — Я им доставляю массу неприятностей, что уезжаю. Они остаются и месяц-два беспокоятся обо мне. Для семьи это плохо".
© Фото : архивное фотоИньяки Очоа у мемориала памяти Анатолия Букреева
На штурм вышли затемно. Первым — Очоа, следом Колибасану, замыкал тройку Болотов. Но потом команда разделилась: Иньяки посчитал, что путь, выбранный Алексеем, слишком опасен. Болотов отправился дальше в одиночку. Очоа же понял: для него экспедиция закончена. Они вернулись в лагерь на 7400, где баск снял перчатки. Обморожение пальцев выглядело жутковато.
"С такими руками не поднимешься на Аннапурну", — признался Очоа. Дальше ему становилось только хуже. "Хориа по рации сказал, что с Иньяки беда, а где Алексей, он не знает. Возможно, погиб. Полная катастрофа", — вспоминал швейцарец Ули Штек. О происходившем вскоре узнала Нэнси Морин, девушка Иньяки, находившаяся в базовом лагере: "Я сидела и буквально сходила с ума".
Из Катманду на помощь рванули Сергей Богомолов и Денис Урубко. Болотов двигался им навстречу, пытаясь протоптать дорогу спасателям. 23 мая, когда до Очоа оставалось каких-то 400 метров, добравшийся до лагеря Штек сообщил: "Иньяки умер".
© Фото : архивное фотоАлексей Болотов во время экспедиции на Аннапурну в 2008 году
Можно ли было его спасти? "Не знаю, — признавался Болотов. — Даже с целой бригадой спасателей по тому рельефу спустить в таком состоянии человека невозможно. Была надежда поставить Иньяки на ноги с помощью медикаментов и кислорода, но если бы не столько дней ожидания…"
"Свист… Крик… Удар…"
Сам Болотов продолжал покорять восьмитысячники один за другим. К 2013 году в его "коллекции" было уже 11 из 14 самых высоких вершин мира. Он уже дважды становился обладателем "Золотого ледоруба" — самой престижной награды в мире альпинизма. Алексея всегда привлекала возможность быть первым. Очередным вызовом стала прокладка нового маршрута по юго-западной стене Эвереста. В напарниках — давний товарищ Денис Урубко.
15 мая 2013 года после выхода из базового лагеря Алексею и Денису попалась чужая веревка, витая "корейка". Именно ее они и решили использовать для спуска по одной из крутейших стенок.
© Фото : личный архив Дениса УрубкоАлексей Болотов (справа) и Денис Урубко около памятной таблички, посвященной Иньяки Очоа
"Болотов начал движение первым. Веревка сильно крутилась, при том, что ее верхний конец находился на три метра выше полки. Это кручение привело к тому, что на перегибе веревка сильно терлась о скалу. И после того, как Болотов спустился десяток метров, она лопнула. Услышал крик Алексея, увидел падающее тело — на глубине около 30 метров оно исчезло за поворотом скального кулуара", — рассказывал Урубко в статье на портале Mountain.ru.
Спустя час Денис обнаружил друга. Он пролетел около 300 метров, смерть наступила мгновенно. На следующий день тело Болотова эвакуировали в Катманду. Затем — в Екатеринбург. Именно там, на Широкореченском кладбище, Алексея и похоронили. Рядом с Салаватом Хабибуллиным и Игорем Бугачевским, погибшими во время экспедиции на Макалу. За которую Болотов в 1998 году и получил свой первый "Золотой ледоруб".
Урубко особенно тяжело переносил потерю друга. Его часто мучали ночные кошмары. "Часто я вскакивал среди ночи, слыша свист рвущейся веревки… крик… удар. Иногда просыпался в четыре часа утра, лежал в предрассветном сумраке… без мыслей… с той же памятью. С болью отчаяния, с неверием в случившееся. И думал – ну вот, а теперь надо проснуться, и все происходившее окажется лишь кошмаром. Но… жизнь вокруг была реальностью".
© Фото : архивное фотоНанетта Болотова с книгой о сыне
В 2014 году на месте захоронения Болотова установили памятник, а спустя два года его мама опубликовала книгу "Алексей Болотов. Вертикаль жизни", посвященную всем самым значимым этапам карьеры сына. При этом многие до сих пор строят теории заговора. Не верят, что такая нелепая ошибка стоила жизни легендарному альпинисту. Что он мог положиться на старую чужую веревку, пойдя на абсолютно неоправданный риск.