"Летел 300 метров в пропасть": русский альпинист погиб из-за глупости

Он дважды признавался лучшим в мире, но титулы стоили ему жизни. РИА Новости рассказывает историю легенды российского спорта, который не знал слова "страх" и готов был погибнуть ради незнакомого иностранца. А в его смертельную ошибку многие не верят до сих пор.

Русский и отчаянный баск

"Позади меня южный склон Аннапурны. По правде говоря, это потрясающее место, самое удивительное из тех, что я видел в Гималаях . Вид этого склона вызывает у меня нервную дрожь. Знаю, что выбрал самый сложный маршрут. Не могу сказать, что это будет конец моей карьеры. Но это высшая цель", — рассказывал в марте 2008 года один из лучших альпинистов-высотников в мире Иньяки Очоа.

Спустя месяц отчаянный баск в компании россиянина Алексея Болотова и румына Хориа Колибасану уже готовился к решающему штурму. Они находились в лагере на высоте 7800 метров. На кадрах хроники экспедиции Очоа сохранял позитивный настрой, но его не самое лучшее состояние выдавали приступы кашля. "Мы все так, — как будто успокаивал себя за кадром Колибасану. — Завтра на штурм".

Впереди — вершина Аннапурны I, одной из самых опасных гор мира, с которой не возвращался каждый третий альпинист. Для Болотова это был уже седьмой восьмитысячник в карьере. За плечами — Макалу, Эверест, Лхоцзе Средняя, Дхаулагири, Чо-Ойю и К2. "Семье очень тяжело, они беспокоятся за меня постоянно, — рассказывал Болотов в фильме "Настоящая жизнь". — Я им доставляю массу неприятностей, что уезжаю. Они остаются и месяц-два беспокоятся обо мне. Для семьи это плохо".

© Фото : архивное фото Иньяки Очоа у мемориала памяти Анатолия Букреева

На штурм вышли затемно. Первым — Очоа, следом Колибасану, замыкал тройку Болотов. Но потом команда разделилась: Иньяки посчитал, что путь, выбранный Алексеем, слишком опасен. Болотов отправился дальше в одиночку. Очоа же понял: для него экспедиция закончена. Они вернулись в лагерь на 7400, где баск снял перчатки. Обморожение пальцев выглядело жутковато.

"С такими руками не поднимешься на Аннапурну", — признался Очоа. Дальше ему становилось только хуже. "Хориа по рации сказал, что с Иньяки беда, а где Алексей, он не знает. Возможно, погиб. Полная катастрофа", — вспоминал швейцарец Ули Штек. О происходившем вскоре узнала Нэнси Морин, девушка Иньяки, находившаяся в базовом лагере: "Я сидела и буквально сходила с ума".

Из Катманду на помощь рванули Сергей Богомолов и Денис Урубко. Болотов двигался им навстречу, пытаясь протоптать дорогу спасателям. 23 мая, когда до Очоа оставалось каких-то 400 метров, добравшийся до лагеря Штек сообщил: "Иньяки умер".

© Фото : архивное фото Алексей Болотов во время экспедиции на Аннапурну в 2008 году

Можно ли было его спасти? "Не знаю, — признавался Болотов. — Даже с целой бригадой спасателей по тому рельефу спустить в таком состоянии человека невозможно. Была надежда поставить Иньяки на ноги с помощью медикаментов и кислорода, но если бы не столько дней ожидания…"

"Свист… Крик… Удар…"

Сам Болотов продолжал покорять восьмитысячники один за другим. К 2013 году в его "коллекции" было уже 11 из 14 самых высоких вершин мира. Он уже дважды становился обладателем "Золотого ледоруба" — самой престижной награды в мире альпинизма. Алексея всегда привлекала возможность быть первым. Очередным вызовом стала прокладка нового маршрута по юго-западной стене Эвереста. В напарниках — давний товарищ Денис Урубко.

15 мая 2013 года после выхода из базового лагеря Алексею и Денису попалась чужая веревка, витая "корейка". Именно ее они и решили использовать для спуска по одной из крутейших стенок.

© Фото : личный архив Дениса Урубко Алексей Болотов (справа) и Денис Урубко около памятной таблички, посвященной Иньяки Очоа

« "Болотов начал движение первым. Веревка сильно крутилась, при том, что ее верхний конец находился на три метра выше полки. Это кручение привело к тому, что на перегибе веревка сильно терлась о скалу. И после того, как Болотов спустился десяток метров, она лопнула. Услышал крик Алексея, увидел падающее тело — на глубине около 30 метров оно исчезло за поворотом скального кулуара", — рассказывал Урубко в статье на портале Mountain.ru.

Спустя час Денис обнаружил друга. Он пролетел около 300 метров, смерть наступила мгновенно. На следующий день тело Болотова эвакуировали в Катманду. Затем — в Екатеринбург . Именно там, на Широкореченском кладбище, Алексея и похоронили. Рядом с Салаватом Хабибуллиным и Игорем Бугачевским, погибшими во время экспедиции на Макалу. За которую Болотов в 1998 году и получил свой первый "Золотой ледоруб".

Урубко особенно тяжело переносил потерю друга. Его часто мучали ночные кошмары. "Часто я вскакивал среди ночи, слыша свист рвущейся веревки… крик… удар. Иногда просыпался в четыре часа утра, лежал в предрассветном сумраке… без мыслей… с той же памятью. С болью отчаяния, с неверием в случившееся. И думал – ну вот, а теперь надо проснуться, и все происходившее окажется лишь кошмаром. Но… жизнь вокруг была реальностью".

© Фото : архивное фото Нанетта Болотова с книгой о сыне