Пророчество Мессинга и спасение Сталина: как великий Бобров обманул смерть

Он был легендой советского спорта, но регулярно попадал в ситуации, которые могли иметь самый печальных исход. И каждый раз ему удавалось чудом избежать смерти. Но однажды удача от Всеволода Боброва все-таки отвернулась.

Младенцем выжил в пожаре, не попал на фронт

Он мог погибнуть еще в первый год жизни. Семья Боброва жила в доме при электростанции в Ленинградской области. Мать проснулась от запаха гари, комната уже была полна дыма. Она на ощупь отыскала маленького Севу и выбежала с ним на улицу. Через несколько секунд крыша рухнула.

Следующая история приключилась с Бобровым в юности, в Сестрорецке. Всеволод с братом Владимиром гоняли в хоккей при каждой возможности. Во время одной из таких игр на замерзшей реке спортсмен провалился под лед. Брат не раздумывая ринулся его спасать. Вытащил Севу на поверхность, хоть и заработал при этом воспаление легких.

К началу Великой Отечественной войны Бобров играл в футбол за ленинградское "Динамо". Вскоре семью эвакуировали в Омск, куда перебазировали завод, на котором работал отец семейства. Всеволод тоже встал к станку — собирал артиллерийские прицелы. Мечтал, что его изделия попадут к брату Володе, который ушел защищать родину.

Бобров и сам хотел на фронт, но каждый поход в военкомат заканчивался для него отказом. Пока в 1942 году Всеволоду не пришла долгожданная повестка. Его отправили в Омское военное училище для прохождения подготовки.

« "Полевые учения, походы с боевой стрельбой, ночные караулы, теория оружия, тактика современного боя… Среди этих и многих других предметов далеко не последнее место занимала физподготовка. Несмотря на суровое военное время, очень большое внимание уделялось физкультуре и спорту. В училище была создана футбольная команда, которая приняла участие в розыгрыше Кубка Сибири. Играл в этой команде и я", — вспоминал Бобров в книге "Самый интересный матч.

До передовой Бобров так и не добрался. О футбольных успехах новобранца узнали в Москве, и потребовали его прибытия в команду ЦДКА. Друг Боброва Владимир Пахомов в книге о спортсмене и вовсе рассказал, что отправка на фронт для Всеволода была гораздо ближе.

"В одну из июльских ночей 44-го по Омску по домам пошли совместные патрули милиции и военной комендатуры, искавшие нарушителей паспортного режима и курсантов интендантского училища, ушедших в самоволку или не вернувшихся из увольнения к урочному часу. К будущим провинившимся офицерам применили одно наказание — на фронт! В "улов" попал той ночью и Бобров, ставший курсантом после работы на военном заводе. Но он избежал всеобщей участи — его не отправили в сторону Белоруссии, где проштрафившихся курсантов неудачно десантировали и они все как один погибли", — писал Пахомов.

По словам автора, за Боброва вступился председатель омского облисполкома Леонид Кувик, который вычеркнул его фамилию из списка задержанных. Еще до отбытия в Москву Всеволод прославился в Омске как отменный футболист.

"Мы играли, а после игры хоронили"

В Москве Бобров продолжил параллельно играть и в футбольных, и в хоккейных командах. К 1950 году сам Василий Сталин решил вопрос о его переходе в клуб ВВС. 7 января 1950 года команда вылетела на матч в Свердловск. На борту военного самолета находились 11 хоккеистов, играющий тренер, врач, массажист и шесть членов экипажа. Место Боброва пустовало — он не полетел на матч. По какой причине — вопрос дискуссионный.

Пахомов рассказывал, что Бобров не приехал в аэропорт, якобы допоздна задержался у него в гостях, и решил остаться ночевать. "Дома у Боброва в урочный час прозвенел бы будильник, а в чужом доме он проснулся, когда самолёт с новыми партнёрами должен был приближаться к Уралу", — пишет он.

По другой версии, которую озвучивал еще один не попавший на рейс хоккеист Виктор Шувалов, Бобров изначально собирался ехать на Урал на поезде. Дело в том, что в день вылета самолета администратор команды должен был заявить Боброва в спорткомитете. После того, как формальные вопросы были улажены, тот купил хоккеисту билет на поезд.

Некоторые обсуждают и третью, мистическую причину. Якобы знаменитый телепат Вольф Мессинг предсказал катастрофу и лично отговорил Боброва лететь, а вместе с ним и Василия Сталина.

Так или иначе, в Свердловск Бобров отправился поездом. Самолет с командой разбился при заходе на посадку. Экипаж запросил свободную полосу в аэропорту Кольцово при плохих погодных условиях, но самолет был перегружен — пришлось кружить и ждать очереди. В какой-то момент пилоты спутали частоты военного аэродрома Арамиль с Кольцово и зашли на посадку почти вслепую. Самолет рухнул на землю. Все находившиеся на борту погибли.

Трагедию пытались замалчивать — о крушении не написало ни одно СМИ. А команде пришлось срочно собирать новый состав из родственников и однофамильцев погибших. Боброва назначили играющим тренером. ВВС одержали победу со счетом 8:3.

« "Нас позвали к Василию Сталину, он сказал: "Ребята, несчастье. Команда разбилась. Вам надо собраться и поездом ехать в Челябинск на игру". Мы сели и поехали. И никто нас не спрашивал, что мы чувствуем, трясет нас или нет... А из Челябинска поехали в Свердловск, где нас повели в ангар. Там лежали искореженные тела ребят. Смотреть на это было невозможно. Но мы смотрели. Потом играли. А после игры хоронили", — вспоминал Шувалов.

На тренировке оторвался тромб

И даже после такого чудесного спасения Бобров попадал в передряги. Будучи уже знаменитым тренером, Всеволод позволил себе сесть за руль в нетрезвом состоянии. Так он делал неоднократно, однако, как правило, брал с собой попутчика, чтобы тот не давал ему заснуть за рулем. На этот раз Бобров ехал один, и его машина на полном ходу врезалась в автобус. Спортсмен самостоятельно вылез из покореженного автомобиля, избежав серьезных травм.

Пахомов вспоминал еще одну историю, произошедшую с Бобровым на даче маршала артиллерии Василия Казакова. Якобы Бобров увлекся его супругой, и та пригласила его в гости в отсутствие мужа.

"И вот когда милые ворковали, а время было за полночь, дверь дачи резко распахнулась и на пороге появился сам маршал в полевой форме с пистолетом в руках. Ни слова не говоря, он выстрелил в потолок… Не дожидаясь второго выстрела, Бобров в каком-то невероятном рывке, попутно захватывая свои вещи, бросился к двери, вмиг открыл ее и захлопнул за собой. Пока разгневанный маршал искал ключ, а потом возился с непростым замком, чтобы выйти наружу и устремиться с пистолетом в погоню, Бобров каким-то немыслимым рывком достиг высокого забора, довольно легко для своего возраста (примерно 40 лет) перемахнул через него и был таков", — писал он.