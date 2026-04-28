Суд отклонил жалобу "Аквакультуры" по делу Блиновской
15:37 28.04.2026
Суд отклонил жалобу "Аквакультуры" по делу Блиновской

"Аквакультура" не смогла вернуть активы, изъятые в конкурсную массу Блиновской

  Девятый арбитражный апелляционный суд отклонил жалобу вологодского ООО "Аквакультура" на определение нижестоящего суда, которым имущество компании было передано в конкурсную массу Елены Блиновской.
  Арбитражный суд Москвы включил в конкурсную массу Блиновской 10 земельных участков, четыре здания, технику и транспортные средства, принадлежавшие "Аквакультуре".
МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Девятый арбитражный апелляционный суд отклонил жалобу вологодского ООО "Аквакультура", созданного для разведения рыбы, на определение нижестоящего суда, которым его имущество было передано в конкурсную массу Елены Блиновской, говорится в материалах, имеющихся у РИА Новости.
Арбитражный суд Москвы в феврале по заявлению финансового управляющего Блиновской Марии Ознобихиной включил в конкурсную массу 10 земельных участков и четыре здания в Вологодской области, два трактора "Беларус", автомобили "Лада Ларгус" и УАЗ, два снегохода Yamaha и один "Буран", 11 моторных лодок, а также иные водные транспортные средства без двигателей (кроме весельных лодок).
Ранее на это имущество был наложен арест в качестве обеспечительных мер в деле о банкротстве Блиновской.
Суд согласился с доводами Ознобихиной, что "Аквакультура" финансировалась Блиновской за счет средств, получаемых за марафоны. Суды двух инстанций ранее установили, что Блиновская предоставила "Аквакультуре" в виде безвозвратных займов через технические фирмы более 200 миллионов рублей.
Арбитражный суд Москвы признал Блиновскую банкротом в ноябре 2024 года по ее собственному заявлению и открыл процедуру реализации ее имущества.
Савеловский суд Москвы в марте 2025 года приговорил Блиновскую к пяти годам колонии общего режима со штрафом 1 миллион рублей и запретом заниматься коммерческой деятельностью на четыре года. Также суд взыскал в доход государства арестованное по делу имущество и удовлетворил иск прокуратуры о взыскании 587 миллионов рублей в пользу РФ. Блиновская была задержана в апреле 2023 года.
