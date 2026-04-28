Суд отклонил жалобу "Аквакультуры" по делу Блиновской

Краткий пересказ от РИА ИИ Девятый арбитражный апелляционный суд отклонил жалобу вологодского ООО "Аквакультура" на определение нижестоящего суда, которым имущество компании было передано в конкурсную массу Елены Блиновской.

Арбитражный суд Москвы включил в конкурсную массу Блиновской 10 земельных участков, четыре здания, технику и транспортные средства, принадлежавшие "Аквакультуре".

МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Девятый арбитражный апелляционный суд отклонил жалобу вологодского ООО "Аквакультура", созданного для разведения рыбы, на определение нижестоящего суда, которым его имущество было передано в конкурсную массу Елены Блиновской, говорится в материалах, имеющихся у РИА Новости.

Арбитражный суд Москвы в феврале по заявлению финансового управляющего Блиновской Марии Ознобихиной включил в конкурсную массу 10 земельных участков и четыре здания в Вологодской области , два трактора "Беларус", автомобили "Лада Ларгус" и УАЗ, два снегохода Yamaha и один "Буран", 11 моторных лодок, а также иные водные транспортные средства без двигателей (кроме весельных лодок).

Ранее на это имущество был наложен арест в качестве обеспечительных мер в деле о банкротстве Блиновской

Суд согласился с доводами Ознобихиной, что "Аквакультура" финансировалась Блиновской за счет средств, получаемых за марафоны. Суды двух инстанций ранее установили, что Блиновская предоставила "Аквакультуре" в виде безвозвратных займов через технические фирмы более 200 миллионов рублей.

Арбитражный суд Москвы признал Блиновскую банкротом в ноябре 2024 года по ее собственному заявлению и открыл процедуру реализации ее имущества.