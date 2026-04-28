Краткий пересказ от РИА ИИ
КУРСК, 28 апр - РИА Новости. Украинские беженцы, находящиеся за границей, не заинтересованы в завершении специальной военной операции, поскольку хотят остаться в Евросоюзе, они, по сути, являются провокаторами, рассказала РИА Новости финская активистка Салли Райски, попросившая политическое убежище в России.
"Общаясь тоже с теми людьми, которые хотят, чтобы СВО завершилось, именно тоже украинцы, они видят тот элемент, что те украинцы, которые за границей, они не заинтересованы, чтобы это завершалось, они хотят остаться в Евросоюзе", - сообщила активистка.
По ее словам, украинские беженцы становятся антироссийскими провокаторами в Европе, которые мешают урегулированию конфликта.
Райски родилась в 1992 году в муниципалитете Лаппеенранта в Финляндии в семье финна и русской. По профессии она IT-специалист, жила также в Швейцарии. С 2014 года активистка выступала в поддержку РФ, с началом военных действий на Украине публиковала пророссийские материалы. Из-за своей позиции ее дважды увольняли, она сталкивалась с угрозами и физической агрессией в Финляндии и Швейцарии. В 2025 году Райски переехала в Выборг, где обратилась за политическим убежищем и планирует получить российский ВНЖ.
28 марта, 11:29