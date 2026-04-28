КУРСК, 28 апр - РИА Новости. Украинские беженцы, находящиеся за границей, не заинтересованы в завершении специальной военной операции, поскольку хотят остаться в Евросоюзе, они, по сути, являются провокаторами, рассказала РИА Новости финская активистка Салли Райски, попросившая политическое убежище в России.

"Общаясь тоже с теми людьми, которые хотят, чтобы СВО завершилось, именно тоже украинцы, они видят тот элемент, что те украинцы, которые за границей, они не заинтересованы, чтобы это завершалось, они хотят остаться в Евросоюзе", - сообщила активистка.