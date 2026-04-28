Белоусов: США и Запад разрушают основы мировой архитектуры безопасности

- США и коллективный Запад разрушают основы мировой архитектуры безопасности, заявил министр обороны России Андрей Белоусов.
- По словам Белоусова, агрессивный курс США и коллективного Запада обостряет геополитические противоречия и подрывает стратегическую стабильность.
- Министр отметил, что в мире значительно вырос конфликтный потенциал и снизилась роль международных институтов.
БИШКЕК, 28 апр – РИА Новости. Министр обороны России Андрей Белоусов заявил, что США и коллективный Запад разрушают основы мировой архитектуры безопасности.
"Стремясь сохранить глобальное доминирование, Соединённые Штаты Америки и коллективный Запад разрушают основы мировой архитектуры безопасности. Их агрессивный курс обостряет геополитические противоречия, подрывает стратегическую стабильность и ключевые договорённости в области мира", - сказал Белоусов, выступая на совещании министров обороны стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке.
По оценке министра обороны РФ, в мире "значительно вырос конфликтный потенциал".
"При этом снизилась роль международных институтов", - констатировал он.