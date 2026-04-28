Бастрыкин запросил доклад о пожаре в строящемся здании в Москве

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о расследовании уголовного дела о пожаре в строящемся здании на 3-м Балтийском переулке в Москве, сообщает СК РФ.

Столичными следователями расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьей 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).