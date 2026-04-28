Бастрыкин запросил доклад о пожаре в строящемся здании в Москве

19:43 28.04.2026
Бастрыкин запросил доклад о расследовании пожара в строящемся здании в Москве

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Архивное фото
  • Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о расследовании уголовного дела о пожаре в строящемся здании в Москве.
  • При пожаре в строящемся здании погибли восемь человек.
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о расследовании уголовного дела о пожаре в строящемся здании на 3-м Балтийском переулке в Москве, сообщает СК РФ.
Пожар в строящемся здании на пересечении 2-го Амбулаторного проезда и 3-го Балтийского переулка произошел во вторник вблизи станции МЦД-2 "Красный балтиец". Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ. Как сообщили РИА Новости в столичном главке СК России, в результате произошедшего погибли восемь человек. Пожар был потушен на площади в 1,4 тысячи квадратных метров.
"Председатель Следственного комитета России Бастрыкин А.И. поручил руководителю Главного следственного управления СК России по г. Москве Беляеву Д.В. доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах", - говорится в сообщении ведомства в канале на платформе "Макс".
Столичными следователями расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьей 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).
"Ход исполнения поручения поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства", - заключили следователи.
