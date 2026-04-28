В Запорожской области четыре человека пострадали от удара ВСУ

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр - РИА Новости. Четыре человека, включая ребенка, пострадали от удара ВСУ по частным домам в селе Стульнево Запорожской области, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

"Девочке оказывается вся необходимая медицинская помощь, она находится под контролем врачей. Другие пострадавшие в госпитализации не нуждались. На месте работают оперативные службы. Семьям будет оказана вся необходимая помощь", - подчеркнул губернатор.