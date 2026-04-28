15:26 28.04.2026
В Запорожской области четыре человека пострадали от удара ВСУ

  • Четыре человека, включая ребенка, пострадали от удара ВСУ по частным домам в селе Стульнево Запорожской области.
  • Повреждены три дома.
  • Подросток госпитализирован, остальные пострадавшие в госпитализации не нуждались.
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр - РИА Новости. Четыре человека, включая ребенка, пострадали от удара ВСУ по частным домам в селе Стульнево Запорожской области, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
"Противник атаковал село Стульнево Черниговского муниципального округа. Удары БПЛА пришлись по частным домовладениям. Повреждены три дома. К сожалению, есть пострадавшие: мужчина 1974 года рождения, женщина 1988 года рождения, девушка 2008 года рождения и девочка 2012 года рождения", - написал Балицкий в своем канале на платформе "Макс".
По его словам, подросток госпитализирован.
"Девочке оказывается вся необходимая медицинская помощь, она находится под контролем врачей. Другие пострадавшие в госпитализации не нуждались. На месте работают оперативные службы. Семьям будет оказана вся необходимая помощь", - подчеркнул губернатор.
Последствия удара по зданию администрации Марковского муниципального округа - РИА Новости, 1920, 28.04.2026
В ЛНР при ударе украинских боевиков пострадали 18 человек
Вчера, 14:50
 
