Австралия закупит у США почти 50 новых РСЗО HIMARS

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Австралия закупит у США 48 новых высокомобильных артиллерийских ракетных систем HIMARS.
- Стоимость контракта на закупку систем HIMARS составляет 2,3 миллиарда австралийских долларов (1,5 миллиарда долларов США).
- Новые системы HIMARS будут оснащены перспективными высокоточными ракетами Precision Strike Missile с дальностью более 1000 километров.
ДЖАКАРТА, 28 апр - РИА Новости. Австралия закупит у США почти 50 дополнительных реактивных систем залпового огня HIMARS в рамках усиления дальнобойных ударных возможностей армии, передает австралийское агентство AAP.
По данным агентства, правительство Австралии выбрало американскую оборонную корпорацию Lockheed Martin в качестве поставщика 48 новых высокомобильных артиллерийских ракетных систем HIMARS стоимостью 2,3 миллиарда австралийских долларов (1,5 миллиарда долларов США) на ближайшее десятилетие.
"Новые системы поступят на вооружение второго полка дальнобойных ударных средств на базе Эдинбург в Южной Австралии, а также будут оснащены перспективными высокоточными ракетами Precision Strike Missile, разрабатываемыми совместно Австралией и США. В следующем поколении дальность таких ракет должна превысить 1000 километров", - говорится в сообщении.
Как заявил министр обороны Австралии Ричард Марлз, инвестиции станут "решающим вкладом в возможности Австралии по нанесению дальнобойных ударов".
"Это решающая инвестиция в дальнобойный ударный потенциал Австралии, которая укрепит наши вооруженные силы и поможет обеспечить безопасность австралийцев", - приводятся в сообщении слова Марлза.
Австралия закупит у США подводные беспилотники на $1,2 миллиарда
20 октября 2025, 20:57
По данным AAP, закупка также происходит на фоне конфликта на Ближнем Востоке, где реактивные системы активно используются.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов.
Президент США Дональд Трамп 21 апреля заявил, что продлевает перемирие до представления Тегераном предложений по урегулированию конфликта и завершения переговоров.