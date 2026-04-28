Израильская авиация атаковала бригаду спасателей в Ливане

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Израильская авиация атаковала бригаду спасателей в сопровождении ливанских военных на юге Ливана.
- Двое военнослужащих получили ранения в результате удара по армейскому патрулю вместе с бригадой гражданской обороны в городе Мадждаль-Зун.
ТИР (Ливан), 28 апр - РИА Новости. Израильская авиация атаковала бригаду спасателей в сопровождении ливанских военных на юге Ливана, двое военнослужащих получили ранения, говорится в заявлении армии Ливана.
"Двое военнослужащих получили ранения в результате враждебного израильского удара по армейскому патрулю вместе с бригадой гражданской обороны и двумя гражданскими экскаваторами в городе Мадждаль-Зун (округ Тир - ред.) во время проведения операции по спасению граждан", - говорится в заявлении.
Ливанский военно-полевой источник ранее сообщил РИА Новости об ударах израильской авиации по восьми поселениям на юге страны, корреспондент агентства также рассказывал об ударах по районам к востоку от города Тир.