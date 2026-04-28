Израильская авиация атаковала бригаду спасателей в Ливане

ТИР (Ливан), 28 апр - РИА Новости. Израильская авиация атаковала бригаду спасателей в сопровождении ливанских военных на юге Ливана, двое военнослужащих получили ранения, говорится в заявлении армии Ливана.

Ливанский военно-полевой источник ранее сообщил РИА Новости об ударах израильской авиации по восьми поселениям на юге страны, корреспондент агентства также рассказывал об ударах по районам к востоку от города Тир.