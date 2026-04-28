Рейтинг@Mail.ru
Израильская авиация атаковала бригаду спасателей в Ливане - РИА Новости, 28.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:42 28.04.2026
Израильская авиация атаковала бригаду спасателей в Ливане

Израильские ВВС атаковала бригаду спасателей в Ливане, двое военных пострадали

© The Israeli Air Force's Official Twitter Account
Истребитель ВВС Израиля в небе - РИА Новости, 1920, 28.04.2026
© The Israeli Air Force’s Official Twitter Account
Истребитель ВВС Израиля в небе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Израильская авиация атаковала бригаду спасателей в сопровождении ливанских военных на юге Ливана.
  • Двое военнослужащих получили ранения в результате удара по армейскому патрулю вместе с бригадой гражданской обороны в городе Мадждаль-Зун.
ТИР (Ливан), 28 апр - РИА Новости. Израильская авиация атаковала бригаду спасателей в сопровождении ливанских военных на юге Ливана, двое военнослужащих получили ранения, говорится в заявлении армии Ливана.
"Двое военнослужащих получили ранения в результате враждебного израильского удара по армейскому патрулю вместе с бригадой гражданской обороны и двумя гражданскими экскаваторами в городе Мадждаль-Зун (округ Тир - ред.) во время проведения операции по спасению граждан", - говорится в заявлении.
Ливанский военно-полевой источник ранее сообщил РИА Новости об ударах израильской авиации по восьми поселениям на юге страны, корреспондент агентства также рассказывал об ударах по районам к востоку от города Тир.
В миреЛиванВоенная операция США и Израиля против ИранаИзраиль
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала