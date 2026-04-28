Израильская авиация нанесла удары по югу Ливана

- Израильская авиация нанесла удары в районе Бурдж аш-Шимали на юге Ливана в четырех километрах к востоку от Тира.
- Со стороны восточной окраины города виден большой столб дыма с места атаки.
ТИР (Ливан), 28 апр - РИА Новости. Израильская боевая авиация нанесла удары в районе Бурдж аш-Шимали около четырех километров к востоку от города Тир на юге Ливана, передает корреспондент РИА Новости.
Звук от ударов авиации дошел до центральной набережной Тира, а со стороны восточной окраины города виден большой столб дыма с места атаки.
Над самой "южной столицей" Ливана продолжают кружить сразу несколько израильских беспилотников, совершая рейды на средней высоте.
Несмотря на продолжение режима прекращения огня, израильская авиация и артиллерия ежедневно наносят удары по югу Ливана. По данным министерства здравоохранения страны, только 26 апреля от израильских атак погибли 14 граждан Ливана. Движение "Хезболлах" отвечает атаками на израильских военных в пограничной зоне.
