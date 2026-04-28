15:24 28.04.2026 (обновлено: 23:16 28.04.2026)
В Испании назвали причину аварии на ж/д путях, в которой погибли 46 человек

ЧП в Испании, при котором погибли 46 человек, произошло из-за повреждения рельса

Железнодорожная катастрофа в районе населенного пункта Адамус в Испании
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В январе в Испании произошла железнодорожная катастрофа, в которой погибли 46 человек.
  • Согласно предварительному докладу властей, причиной стало повреждение рельса.
  • Расследование продолжается, и могут быть установлены новые факты.
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Авария на железной дороге, произошедшая в январе в Испании и унесшая жизни 46 человек, была вызвана повреждением рельса, пишет газета Mundo со ссылкой на доклад властей.
"В качестве причины схода с рельсов и последующей аварии установлено наличие повреждения рельса", — приводит газета фрагмент доклада.
Отмечается, что эти выводы предварительные, а в ходе продолжающегося расследования могут быть установлены новые факты.
Восемнадцатого января железнодорожная катастрофа произошла в районе населенного пункта Адамус на юге Испании. Поезд, следовавший в Мадрид, сошел с рельсов и вылетел на соседний путь, по которому в тот момент двигался встречный состав. От столкновения он тоже сошел с рельсов. Движение поездов на том отрезке приостановлено. Причины происшествия расследует специальная комиссия.
Последствия схода двух поездов в провинции Кордоба - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
Министр транспорта Испании назвал аварию с двумя поездами крайне странной
19 января, 03:44
 
