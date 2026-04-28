Железнодорожная катастрофа в районе населенного пункта Адамус в Испании. Архивное фото

Железнодорожная катастрофа в районе населенного пункта Адамус в Испании

© AP Photo / Manu Fernandez Железнодорожная катастрофа в районе населенного пункта Адамус в Испании

В Испании назвали причину аварии на ж/д путях, в которой погибли 46 человек

Краткий пересказ от РИА ИИ В январе в Испании произошла железнодорожная катастрофа, в которой погибли 46 человек.

Согласно предварительному докладу властей, причиной стало повреждение рельса.

Расследование продолжается, и могут быть установлены новые факты.

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Авария на железной дороге, произошедшая в январе в Испании и унесшая жизни 46 человек, была вызвана повреждением рельса, пишет газета Mundo со ссылкой на доклад властей.

"В качестве причины схода с рельсов и последующей аварии установлено наличие повреждения рельса", — приводит газета фрагмент доклада.

Отмечается, что эти выводы предварительные, а в ходе продолжающегося расследования могут быть установлены новые факты.