В Испании назвали причину аварии на ж/д путях, в которой погибли 46 человек

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Авария на железной дороге, произошедшая в январе в Испании и унесшая жизни 46 человек, была вызвана повреждением рельса, пишет газета Mundo со ссылкой на доклад властей.
"В качестве причины схода с рельсов и последующей аварии установлено наличие повреждения рельса", — приводит газета фрагмент доклада.
Отмечается, что эти выводы предварительные, а в ходе продолжающегося расследования могут быть установлены новые факты.
Восемнадцатого января железнодорожная катастрофа произошла в районе населенного пункта Адамус на юге Испании. Поезд, следовавший в Мадрид, сошел с рельсов и вылетел на соседний путь, по которому в тот момент двигался встречный состав. От столкновения он тоже сошел с рельсов. Движение поездов на том отрезке приостановлено. Причины происшествия расследует специальная комиссия.