"Авангард" – "Локомотив": смотреть онлайн плей-офф КХЛ 28 апреля

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Омский "Авангард" и ярославский "Локомотив" проведут третий матч серии 1/2 финала Кубка Гагарина. После двух игр "Авангард" ведет в серии со счетом 2:0.
Во сколько начало
Встреча состоится 28 апреля и начнется в 16:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн
Прямая трансляция матча доступна в онлайн-кинотеатре Кинопоиск. Следить за игрой также возможно в матч-центре РИА Новости Спорт.
28 апреля 2026 • начало в 16:30
Завершен
12:37 • Игорь Мартынов
(Николай Прохоркин, Артем Блажиевский)
19:26 • Дамир Шарипзянов
10:22 • Рушан Рафиков
(Георгий Иванов, Егор Сурин)
15:09 • Александр Полунин
19:06 • Александр Радулов
18:57 • Рихард Паник