ВС России в апреле уничтожили более 45 пунктов дислокации ВСУ под Харьковом

БЕЛГОРОД, 28 апр - РИА Новости. Артиллеристы и подразделения беспилотных систем 11-го армейского корпуса группировки "Север" в апреле уничтожили более 45 пунктов временной дислокации ВСУ в Харьковской области, сообщил РИА Новости начальник отделения планирования и противодействия БПС с позывным Карта.
По его данным, удары наносились реактивной и ствольной артиллерией при поддержке беспилотников. Он уточнил, что благодаря разведке были выявлены места скопления личного состава и техники, а также пункты управления и районы временного размещения.
"В ходе нанесения огневого поражения артиллеристы 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" уничтожили более 45 пунктов временной дислокации ВСУ в Харьковской области в апреле", - рассказал Карта.
Собеседник агентства добавил, что в результате огневого поражения были разрушены блиндажи и инженерные сооружения, а противник, по оценке военных, понес невосполнимые потери. Это, как отметил Карта, нарушило взаимодействие и управление подразделениями ВСУ на линии боевого соприкосновения.