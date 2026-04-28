Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:50 28.04.2026
В Армении на два месяца арестовали соратника Карапетяна

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПолиция Армении в Ереване
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Полиция Армении в Ереване. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Соратник предпринимателя и лидера партии «Сильная Армения» Самвела Карапетяна, бывший военный разведчик Артур Аванесян (Кандаз) арестован судом на два месяца.
  • Адвокат Арам Вардеванян заявил, что юридического объяснения ареста нет и что дело может быть связано с политическим преследованием.
  • По словам адвоката, антикоррупционный комитет реализует опасную тактику, криминализируя изложение предвыборных агитационных программ.
ЕРЕВАН, 28 апр - РИА Новости. Соратник предпринимателя, лидера партии "Сильная Армения" Самвела Карапетяна, бывший военный разведчик Артур Аванесян (Кандаз) арестован судом на два месяца сообщил адвокат Арам Вардеванян.
"Судья постановил применить меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца в отношении легендарного командира господина Аванесяна... Юридического объяснения у меня нет... Не раскрывая тайну следствия, можем четко сказать, что здесь нет материала дела", - заявил Вардеванян онлайн-ресурсу Armat media.
Самвел Карапетян - РИА Новости, 1920, 17.04.2026
Суд в Армении продлил домашний арест Карапетяну
17 апреля, 18:11
По его словам, антикоррупционный комитет реализует очень опасную тактику, когда криминализируется изложение предвыборных агитационных программ. "То есть преступлением становится подробное изложение программы о создании 300 тысяч рабочих мест, доступного жилья... Мы имеем дело с очередным политическим преследованием", - заявил Вардеванян.
Аванесян во время карабахского конфликта был военным разведчиком, командовал отрядом специального назначения.
Самвел Карапетян - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
В Армении задержали одного из адвокатов Карапетяна
6 марта, 18:01
 
В миреСамвел Карапетян
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала