В Армении на два месяца арестовали соратника Карапетяна

Краткий пересказ от РИА ИИ
ЕРЕВАН, 28 апр - РИА Новости. Соратник предпринимателя, лидера партии "Сильная Армения" Самвела Карапетяна, бывший военный разведчик Артур Аванесян (Кандаз) арестован судом на два месяца сообщил адвокат Арам Вардеванян.
"Судья постановил применить меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца в отношении легендарного командира господина Аванесяна... Юридического объяснения у меня нет... Не раскрывая тайну следствия, можем четко сказать, что здесь нет материала дела", - заявил Вардеванян онлайн-ресурсу Armat media.
Суд в Армении продлил домашний арест Карапетяну
17 апреля, 18:11
По его словам, антикоррупционный комитет реализует очень опасную тактику, когда криминализируется изложение предвыборных агитационных программ. "То есть преступлением становится подробное изложение программы о создании 300 тысяч рабочих мест, доступного жилья... Мы имеем дело с очередным политическим преследованием", - заявил Вардеванян.
Аванесян во время карабахского конфликта был военным разведчиком, командовал отрядом специального назначения.
В Армении задержали одного из адвокатов Карапетяна
6 марта, 18:01