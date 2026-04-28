В Аргентине преступники придумали новый способ грабежа

БУЭНОС-АЙРЕС, 28 апр - РИА Новости. Преступники в Аргентине придумали новый способ грабежа с использованием якобы потерянных ключей, рассказали РИА Новости жители провинции Буэнос-Айрес.

В групповом чате между соседями одного из районов города Морено появилось предупреждение: "Будьте аккуратны, если вдруг находите потерянные ключи".

По словам местных жителей, преступники бросают на улице ключи с бирками, на которых написан номер телефона. Такие бирки - частое явление в Аргентине , они обычно используются для ключей от съемного жилья, чтобы всегда под рукой был контакт арендодателя.

Первая реакция человека, нашедшего ключи, - позвонить "владельцу" по указанному номеру. Воры договариваются о встрече, предлагая заехать в удобное время домой к ничего не подозревающей жертве. После этого происходит ограбление.

Если же встреча проходит не дома, а в другом месте, то у преступников появляется номер телефона, по которому затем они начинают заниматься вымогательством или мошенничеством.