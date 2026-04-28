В Аргентине преступники придумали новый способ грабежа

03:34 28.04.2026
Преступники в Аргентине используют якобы потерянные ключи для грабежа

Автомобиль полиции Аргентины. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Преступники в Аргентине придумали новый способ грабежа с использованием якобы потерянных ключей.
  • Воры бросают на улице ключи с бирками, на которых написан номер телефона, и, договорившись о встрече с нашедшим ключи человеком, совершают ограбление или получают номер телефона для последующего вымогательства и мошенничества.
БУЭНОС-АЙРЕС, 28 апр - РИА Новости. Преступники в Аргентине придумали новый способ грабежа с использованием якобы потерянных ключей, рассказали РИА Новости жители провинции Буэнос-Айрес.
В групповом чате между соседями одного из районов города Морено появилось предупреждение: "Будьте аккуратны, если вдруг находите потерянные ключи".
Форма сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
В России за год сократилось число краж, грабежей и убийств
15 февраля, 10:11
По словам местных жителей, преступники бросают на улице ключи с бирками, на которых написан номер телефона. Такие бирки - частое явление в Аргентине, они обычно используются для ключей от съемного жилья, чтобы всегда под рукой был контакт арендодателя.
Первая реакция человека, нашедшего ключи, - позвонить "владельцу" по указанному номеру. Воры договариваются о встрече, предлагая заехать в удобное время домой к ничего не подозревающей жертве. После этого происходит ограбление.
Если же встреча проходит не дома, а в другом месте, то у преступников появляется номер телефона, по которому затем они начинают заниматься вымогательством или мошенничеством.
Ограбления в столице Аргентины и ближайших к ней городах - существенная проблема. Согласно данным Фонда исследований в области финансов (Finint), в период с 2015 по конец 2024 года число ограблений с применением насилия выросло на 500%.
Россиянка задержала грабителя, пытавшегося забрать у нее телефон в Буэнос-Айресе - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
В Аргентине россиянка задержала грабителя
16 ноября 2025, 09:27
 
