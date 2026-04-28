В Британии арестован судья УЕФА по подозрению в домогательствах к подростку

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Судья Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) был арестован британской полицией по подозрению в домогательствах в отношении несовершеннолетнего, сообщает The Sun.

По информации издания, инцидент произошел в отеле: подозреваемый, по версии следствия, вступил в разговор с подростком в общественной зоне гостиницы, после чего позволил себе прикосновения и попытался заманить его в свой номер.

Сообщается, что о случившемся в полицию сообщил сам пострадавший или его друг. Арбитр покинул отель, отработал матч еврокубка, после чего вернулся и был задержан в присутствии представителей УЕФА, а после допроса был отпущен под залог.