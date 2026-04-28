Как трагедия на пике Ленина унесла жизни сорока альпинистов

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости, Вадим Минеев. Горные вершины, манящие людей своими красотами, никогда не были и не будут полностью безопасным местом. Пример — страшная трагедия, случившаяся на излете советской эпохи, жертвами которой стали десятки человек.

Точную причину произошедшего не выяснили до сих пор.

Самая безопасная?

Впервые вершина была описана в научной литературе в 1871 году русским географом Алексеем Павловичем Федченко. Он назвал пик в честь Константина Петровича Кауфмана — генерал-губернатора Туркестана. В 1928-м вершина получила название пик Ленина, а с 2006 года в Таджикистане официально именуется пиком Абу Али ибн Сины.

Гора высотой 7134 метра считалась на протяжении десятилетий самым безопасным семитысячником мира: за полвека восхождений не было зафиксировано ни одного смертельного случая. Но природа показала характер: в 1974 году здесь погибла вся группа Эльвиры Шатаевой.

Тем не менее многие альпинисты продолжили использовать этот маршрут как проверку на выносливость перед более сложными восхождениями, например, на пик Победы или Гималаи.

Трагедия на Сковородке

Летом 1990 года проходил отбор участников для экспедиции в Гималаи. Состав получился интернациональным: спортсмены из СССР, Израиля, Испании, Италии, Германии, Швейцарии и Чехословакии. В общей сложности набралось 45 человек. Руководил экспедицией заслуженный мастер спорта СССР Леонид Трощиненко.

Погода в те дни совсем не радовала. Прошел сильнейший снегопад, и даже на частях горы, где обычно зеленела трава, образовались огромные сугробы.

Группа разбила лагерь на Сковородке — так окрестили поляну на склоне пика Ленина. Ее всегда считали самым безопасным местом на горе и выбирали для установки последнего лагеря перед решающим восхождением.

Трагедия случилась 13 июля 1990-го. Лавина шириной в полтора километра буквально смела лагерь, похоронив под собой несколько десятков человек.

"Меня так кидало, что я едва не потерял сознание"

Из расположившихся на Сковородке выжить удалось только двоим — Алексею Кореню и словаку Миро Грозману.

"Это случилось около девяти вечера, — вспоминал в интервью Корень. — Я находился в своей палатке один. Меня подбросило и начало крутить, словно в центрифуге. Единственное, что я мог сделать тогда, — сгруппироваться и закрыть лицо руками, хотя физически это было очень сложно сделать. Меня так кидало, что я едва не потерял сознание".

Как позже рассказал альпинист, ему удалось вытащить из-под снега Грозмана и даже найти часть своих вещей.

Утром Корень и Грозман начали долгий спуск. "Миро сказал, что не может больше идти. Я его накрыл какими-то вещами и пошел дальше. Встретил спасателей, они помогли мне спуститься в лагерь на высоте 4200 метров", — рассказывал советский альпинист.

Позже словака эвакуировали спасатели.

Привлеки экстрасенса и петуха

О лавине довольно быстро узнали внизу. Масштабные поисково-спасательные работы по поиску погибших финансировались Госкомспортом СССР. Для поисков использовались вертолет Ми‑8, магнитометры, ультразвуковые приборы, локаторы, разыскные собаки. По рассказам очевидцев, к операции привлекли не только кинологов, но и четырех экстрасенсов-парапсихологов и даже петуха, обученного искать живых под слоем снега.

Обнаружили лишь несколько тел. Остальные остались под снегом пика Ленина на долгие годы. Останки погибших пик Ленина начал "отдавать" только в конце нулевых — после таяния ледника. В 2009-м и 2013-м прошли экспедиции по сбору и захоронению останков.