Рейтинг@Mail.ru
Сорок таблеток в сутки: зачем русский фигурист скрывал страшную болезнь - РИА Новости Спорт, 28.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Фигурное катание/коньки - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Фигурное катание
 
16:35 28.04.2026
Сорок таблеток в сутки: зачем русский фигурист скрывал страшную болезнь

Российский фигурист Дмитрий Алиев перенес туберкулез

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкДмитрий Алиев
Дмитрий Алиев - РИА Новости, 1920, 28.04.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
Борис Ходоровский
Борис Ходоровский
Все материалы
Талантливейший российский фигурист пропустил сезон из-за курса химиотерапии, борясь со страшным заболеванием. РИА Новости рассказывает о борьбе чемпиона Европы за жизнь и перспективах его возвращения на соревнования.

Сорок таблеток в сутки, депрессия

Перед сезоном он проходил обязательное для всех участников всероссийских соревнований углубленное медицинское обследование. В легких нашли пятно, происхождение которого долгое время не могли определить. Это оказался туберкулез.
«
"Пришлось пройти через многие испытания, - рассказал Алиев Первому каналу. – Шесть с половиной месяцев проходил курс химиотерапии. Это было самым сложным. Все испытания в жизни происходят не просто так. Они заставляют нас определиться с тем, кто мы есть на самом деле".
Самыми тяжелыми были первые три месяца. Помимо процедур, приходилось принимать 40 таблеток в сутки. Даже тренированный организм спортсмена тяжело воспринимал такую нагрузку. Дмитрий очень переживал и старался не контактировать даже с близким людьми. Нахлынула депрессия. Помог справиться с ней бывший фигурист Алексей Моторин, предложивший поработать с детьми в онлайн-формате. Алиев сумел справиться с психологическими проблемами. Стал заниматься музыкой, твердо верил, что вернется на лед.
© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкДмитрий Алиев
Дмитрий Алиев - РИА Новости, 1920, 28.04.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Дмитрий Алиев
По официальной версии, сезон ученик Евгения Рукавицына пропускал из-за травмы. "Не хотел даже появляться в кругу фигуристов, чтобы никого не подставлять, - прокомментировал свою изоляцию на страничке в социальной сети Алиев. – Просто боялся, не зная, как передается туберкулез. Перестраховывался, зная, что сезон олимпийский, а в нашей группе тренировалась участница Олимпиады Анастасия Губанова, выступавшая за Грузию. Не хотел подвести своих тренеров".
Возвращение Алиева состоялось на турнире шоу-программ "Русский вызов". У Дмитрия всегда были запоминающиеся номера, один из которых даже был удостоен приза зрительских симпатий. Алиев отдавал предпочтение русской классике. Мы видели в его исполнении и Лермонтова, и Есенина, и Пушкина. И на этот раз он представил программу по мотивам пушкинского стихотворения "Я помню чудное мгновенье". Долгожданное возвращение состоялось.
Коронавирус и травмы

Увидим ли мы Дмитрия в следующем сезоне на соревнованиях? Ему уже двадцать шесть, и на последних чемпионатах России он был самым возрастным фигуристом, на что даже акцентировал внимание, общаясь с журналистами после выступления на чемпионате России-2025.
В родной Ухте он сначала занимался лыжным спортом. Встал на лыжи в три года, и долгое время его кумиром был легендарный норвежец Петтер Нортуг. Такой выбор спортивной специализации был неслучайным. Мама Дмитрия - в прошлом лыжница, а папа – директор местной спортивной школы, где выросло немало талантливых спортсменов. Только в один прекрасный день Вячеслав Максимов, друг семьи Алиевых и тренер по фигурному катанию, пригласил Диму на каток и показал пару несложных связок и элементов. К его удивлению, паренек с ходу их выполнил. С этого момента Дмитрий, по собственному признанию, заболел фигурным катанием, хотя до одиннадцати лет пытался совмещать занятия двумя видами спорта.
В 2012 году на одном из детских соревнований на него обратил внимание олимпийский чемпион Максим Маринин. Он порекомендовал родителям Дмитрия отправить парня на просмотр в Санкт-Петербург. Хорошее впечатление Алиев произвел на Алексея Мишина, но тренироваться стал в группе Евгения Рукавицына. Первый большой успех пришел на чемпионате Европы-2018 в Москве, где питерский фигурист стал серебряным призером, уступив лишь легендарному испанцу Хавьеру Фернандесу.
Короткая программа Алиева произвела большое впечатление на болельщиков и судей. Хотя не обошлось без экстрима: перед выходом на лед разорвался шнурок. Конек для надежности пришлось обмотать изолентой, но даже это не помешало Дмитрию показать великолепный прокат. На Олимпиаде в Пхенчхане Алиев в короткой программе показал второй результат, но ошибки в произвольной отбросили его на седьмое место.
Знаковым стал чемпионат Европы-2020 в Граце. После ухода Фернандеса место лидера европейского фигурного катания стало вакантным, и пьедестал выглядел неожиданно. Чемпионом стал Алиев, серебро завоевал Артур Даниелян, а бронзу - Морис Квителашвили.
Подготовиться к чемпионату России-2021 должным образом Алиев не смог, заразившись коронавирусом. Затем последовала череда травм, из-за которых Дмитрию пришлось отказаться от своего коронного элемента – четверного лутца. На фоне соперников, исполнявших по четыре-пять четверных прыжков в произвольной программе, Алиев терялся. Хотя артистическая составляющая всегда выделяла его.
В сезоне-2023/2024 ученик Рукавицына представил на суд зрителей короткую программу на музыку группы "Любэ" и произвольную "Карузо". В следующем сезоне – эффектную "Голубую вечность" Муслима Магомаева в исполнении Эмина и Алессандро Сафины в короткой и свой вариант "Онегина", не похожий на программу Петра Гуменника, в произвольной. Увы, не самый сложный контент и не самое лучшее исполнение не позволили Дмитрию в Омске подняться выше девятого места.
Тогда-то из его уст и прозвучали размышления о том, стоит ли продолжать спортивную карьеру. Ведь в шоу Алиев востребован. Только любовь к фигурному катанию перевесила, и Дмитрий серьезно готовился к олимпийскому сезону, даже понимая, что шансов поехать в Милан у него нет. Вердикт врачей стал ударом, с которым Дмитрий справился.
 
Фигурное катаниеДмитрий АлиевАвторы РИА Новости Спорт
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    29.04 17:00
    М. АндрееваД. Шнайдер
    Э. ПересД. Схюрс
  • Хоккей
    29.04 19:30
    Ак Барс
    Металлург Мг
  • Баскетбол
    29.04 19:30
    ЦСКА
    Енисей
  • Баскетбол
    29.04 20:00
    Локомотив-Кубань
    ПАРМА
  • Футбол
    29.04 22:00
    Атлетико Мадрид
    Арсенал
  • Футбол
    29.04 22:15
    Спортинг
    Тондела
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала