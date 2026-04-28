Сорок таблеток в сутки: зачем русский фигурист скрывал страшную болезнь

Талантливейший российский фигурист пропустил сезон из-за курса химиотерапии, борясь со страшным заболеванием. РИА Новости рассказывает о борьбе чемпиона Европы за жизнь и перспективах его возвращения на соревнования.

Сорок таблеток в сутки, депрессия

Перед сезоном он проходил обязательное для всех участников всероссийских соревнований углубленное медицинское обследование. В легких нашли пятно, происхождение которого долгое время не могли определить. Это оказался туберкулез.

« "Пришлось пройти через многие испытания, - рассказал Алиев Первому каналу. – Шесть с половиной месяцев проходил курс химиотерапии. Это было самым сложным. Все испытания в жизни происходят не просто так. Они заставляют нас определиться с тем, кто мы есть на самом деле".

Самыми тяжелыми были первые три месяца. Помимо процедур, приходилось принимать 40 таблеток в сутки. Даже тренированный организм спортсмена тяжело воспринимал такую нагрузку. Дмитрий очень переживал и старался не контактировать даже с близким людьми. Нахлынула депрессия. Помог справиться с ней бывший фигурист Алексей Моторин, предложивший поработать с детьми в онлайн-формате. Алиев сумел справиться с психологическими проблемами. Стал заниматься музыкой, твердо верил, что вернется на лед.

По официальной версии, сезон ученик Евгения Рукавицына пропускал из-за травмы. "Не хотел даже появляться в кругу фигуристов, чтобы никого не подставлять, - прокомментировал свою изоляцию на страничке в социальной сети Алиев. – Просто боялся, не зная, как передается туберкулез. Перестраховывался, зная, что сезон олимпийский, а в нашей группе тренировалась участница Олимпиады Анастасия Губанова, выступавшая за Грузию. Не хотел подвести своих тренеров".

Возвращение Алиева состоялось на турнире шоу-программ "Русский вызов". У Дмитрия всегда были запоминающиеся номера, один из которых даже был удостоен приза зрительских симпатий. Алиев отдавал предпочтение русской классике. Мы видели в его исполнении и Лермонтова, и Есенина, и Пушкина. И на этот раз он представил программу по мотивам пушкинского стихотворения "Я помню чудное мгновенье". Долгожданное возвращение состоялось.

Коронавирус и травмы

Увидим ли мы Дмитрия в следующем сезоне на соревнованиях? Ему уже двадцать шесть, и на последних чемпионатах России он был самым возрастным фигуристом, на что даже акцентировал внимание, общаясь с журналистами после выступления на чемпионате России-2025.

В родной Ухте он сначала занимался лыжным спортом. Встал на лыжи в три года, и долгое время его кумиром был легендарный норвежец Петтер Нортуг. Такой выбор спортивной специализации был неслучайным. Мама Дмитрия - в прошлом лыжница, а папа – директор местной спортивной школы, где выросло немало талантливых спортсменов. Только в один прекрасный день Вячеслав Максимов, друг семьи Алиевых и тренер по фигурному катанию, пригласил Диму на каток и показал пару несложных связок и элементов. К его удивлению, паренек с ходу их выполнил. С этого момента Дмитрий, по собственному признанию, заболел фигурным катанием, хотя до одиннадцати лет пытался совмещать занятия двумя видами спорта.

В 2012 году на одном из детских соревнований на него обратил внимание олимпийский чемпион Максим Маринин. Он порекомендовал родителям Дмитрия отправить парня на просмотр в Санкт-Петербург. Хорошее впечатление Алиев произвел на Алексея Мишина, но тренироваться стал в группе Евгения Рукавицына. Первый большой успех пришел на чемпионате Европы-2018 в Москве, где питерский фигурист стал серебряным призером, уступив лишь легендарному испанцу Хавьеру Фернандесу.

Короткая программа Алиева произвела большое впечатление на болельщиков и судей. Хотя не обошлось без экстрима: перед выходом на лед разорвался шнурок. Конек для надежности пришлось обмотать изолентой, но даже это не помешало Дмитрию показать великолепный прокат. На Олимпиаде в Пхенчхане Алиев в короткой программе показал второй результат, но ошибки в произвольной отбросили его на седьмое место.

Знаковым стал чемпионат Европы-2020 в Граце. После ухода Фернандеса место лидера европейского фигурного катания стало вакантным, и пьедестал выглядел неожиданно. Чемпионом стал Алиев, серебро завоевал Артур Даниелян, а бронзу - Морис Квителашвили.

Подготовиться к чемпионату России-2021 должным образом Алиев не смог, заразившись коронавирусом. Затем последовала череда травм, из-за которых Дмитрию пришлось отказаться от своего коронного элемента – четверного лутца. На фоне соперников, исполнявших по четыре-пять четверных прыжков в произвольной программе, Алиев терялся. Хотя артистическая составляющая всегда выделяла его.

В сезоне-2023/2024 ученик Рукавицына представил на суд зрителей короткую программу на музыку группы "Любэ" и произвольную "Карузо". В следующем сезоне – эффектную "Голубую вечность" Муслима Магомаева в исполнении Эмина и Алессандро Сафины в короткой и свой вариант "Онегина", не похожий на программу Петра Гуменника, в произвольной. Увы, не самый сложный контент и не самое лучшее исполнение не позволили Дмитрию в Омске подняться выше девятого места.