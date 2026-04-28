Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:50 28.04.2026
Пакистанская армия возобновила обстрелы Афганистана, пишут СМИ

TOLOnews Plus: Пакистанская армия возобновила обстрелы афганской провинции Кунар

© AP Photo / Wahidullah Kakar
28.04.2026
Кунар, Афганистан. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пакистанская армия возобновила обстрелы восточной афганской провинции Кунар.
  • Пакистанские войска обстреливают уезд Хас-Кунар, используя тяжелые вооружения, что вызвало панику среди местного населения.
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Пакистанская армия во вторник днем возобновила обстрелы восточной афганской провинции Кунар, сообщает Telegram-канал TOLOnews Plus.
"Местные источники в провинции Кунар сообщают, что пакистанские войска обстреливают уезд Хас-Кунар, используя тяжелые вооружения. По словам жителей, звуки выстрелов и разрывы минометных снарядов вызвали панику. Ряд семей, проживающих в лагере (беженцев - ред.) Хиджратабад, а также районе Шалидак, покинули свои дома", - говорится в сообщении.
По данным канала, до настоящего времени официальные сведения о жертвах или возможном ущербе отсутствуют.
За день до этого из-за ракетных атак на город Асадабад, административный центр провинции Кунар, а также уезд Саркано, по уточненным данным, семь человек погибли и 75 получили ранения.
Одновременно Telegram-канал Ariana news сообщает, что пакистанская армия во вторник возобновила артобстрел уезда Саркано провинции Кунар.
"Источники подтверждают, что военный режим Пакистана провел несколько ракетных атак по ряду районов уезда Саркано провинции Кунар", - говорится в сообщении. По словам источников, эти атаки не привели к жертвам среди населения.
В миреКунарАфганистанПакистан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала