Зверев вышел в четвертый круг "Мастерса" в Мадриде

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Третья ракетка мира немец Александр Зверев вышел в четвертый круг теннисного турнира серии "Мастерс" в Мадриде, призовой фонд которого превышает 8,2 миллиона евро.
Во встрече третьего раунда Зверев, посеянный под вторым номером, обыграл французского теннисиста Теранса Атмана со счетом 6:3, 7:6 (7:2). Спортсмены провели на корте 1 час 37 минут.
В матче за выход в четвертьфинал турнира Зверев сыграет против победителя встречи Карен Хачанов (Россия, 13-й номер посева) - Якуб Меншик (23).