Мурашко рассказал, что поможет увеличить продолжительность жизни в России​​
03:08 27.04.2026
Мурашко рассказал, что поможет увеличить продолжительность жизни в России​​

  • Увеличить продолжительность жизни россиян поможет медицина здорового долголетия, считает министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
  • Мурашко также отметил, что для увеличения продолжительности жизни россиян важен и образ жизни.
  • Для диагностики предрисков различных заболеваний в России создаются центры медицины здорового долголетия.
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Увеличить продолжительность жизни россиян поможет медицина здорового долголетия, однако важна и приобщенность людей к культуре и спорту, сообщил РИА Новости министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"Важной составляющей в здоровом долголетии является не только медицина, но и образ жизни, приобщенность к культуре, приобщенность к спорту и многие другие вещи. Скажем, занятия спортом в течение 40 минут улучшают более 250 параметров крови в лучшую сторону даже при измененных показателях", - сказал он.
Мурашко отметил, что также для диагностики предрисков различных заболеваний в России создаются центры медицины здорового долголетия. Они являются обучающей и диагностической помощью для здоровой и долгой жизни россиян.
"Но все будет зависеть от человека, его собственного стремления быть здоровым и придерживаться тех рекомендаций, которые дают медики", - подчеркнул Мурашко.
Ранее Мурашко сообщал о том, что развитие медицины долголетия в России необходимо. Граждане должны понимать, как правильно вести здоровый образ жизни и сохранять активность.
Медицина здорового долголетия входит в программу государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи гражданам. Центры медицины здорового долголетия уже работают в Москве и Саранске.
