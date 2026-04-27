Мурашко рассказал, что поможет увеличить продолжительность жизни в России​​

Краткий пересказ от РИА ИИ Увеличить продолжительность жизни россиян поможет медицина здорового долголетия, считает министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Увеличить продолжительность жизни россиян поможет медицина здорового долголетия, однако важна и приобщенность людей к культуре и спорту, сообщил РИА Новости министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

"Важной составляющей в здоровом долголетии является не только медицина, но и образ жизни, приобщенность к культуре, приобщенность к спорту и многие другие вещи. Скажем, занятия спортом в течение 40 минут улучшают более 250 параметров крови в лучшую сторону даже при измененных показателях", - сказал он.

Мурашко отметил, что также для диагностики предрисков различных заболеваний в России создаются центры медицины здорового долголетия. Они являются обучающей и диагностической помощью для здоровой и долгой жизни россиян.

"Но все будет зависеть от человека, его собственного стремления быть здоровым и придерживаться тех рекомендаций, которые дают медики", - подчеркнул Мурашко.

Ранее Мурашко сообщал о том, что развитие медицины долголетия в России необходимо. Граждане должны понимать, как правильно вести здоровый образ жизни и сохранять активность.