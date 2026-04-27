"Главный проигравший". СМИ раскрыли, какой удар Иран нанес Зеленскому

Краткий пересказ от РИА ИИ
- По мнению Sohu, главным проигравшим в конфликте США и Ирана является Украина, которая сейчас вовлечена в изнурительную борьбу с Россией.
- Зеленский надеялся с помощью укрепления сотрудничества со странами Персидского залива подтолкнуть Запад к увеличению поддержки Украины, но ЕС не спешит выделять средства, а США тянут с поставками боеприпасов.
- Война на Ближнем Востоке грозит Киеву критическим дефицитом ракет PAC-3 для систем Patriot, так как массовое отражение иранских атак стремительно истощает мировые запасы этих систем.
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Главным проигравшим в конфликте США и Ирана стал киевский режим, пишет Sohu.
"Война США против Ирана длится уже два месяца. Тем временем международное сообщество наконец увидело жесткую правду: главным проигравшим в этом конфликте являются не США, Израиль или Иран, а Украина, которая сейчас вовлечена в изнурительную борьбу с Россией. Если война на Ближнем Востоке продолжится, ход российско-украинского конфликта может полностью измениться", — говорится в публикации.
По мнению автора статьи, Зеленский изначально надеялся с помощью укрепления сотрудничества в технологических областях со странами Персидского залива косвенно подтолкнуть Запад к увеличению поддержки Украины.
"Однако ЕС не спешит выделять средства, США тянут с поставками боеприпасов, а Россия использует ситуацию для дальнейшего продвижения на фронте. Вышло так, что Украина стала жертвой конфликта на Ближнем Востоке. У нее отобрали все козыри", — резюмировали в материале.
Bloomberg 10 марта сообщал, что война на Ближнем Востоке грозит Киеву критическим дефицитом ракет PAC-3 для систем Patriot, так как массовое отражение иранских атак стремительно истощает мировые запасы этих систем.
На прошлой неделе глава Белого дома Дональд Трамп в одностороннем порядке продлил перемирие с Тегераном до завершения переговоров. В субботу он заявил, что отменил поездку делегации в Исламабад для новой встречи. Позднее в тот же день президент выступил с утверждением, что Штаты получили новое предложение от ИРИ с более выгодными условиями. При этом Тегеран изначально отрицал планы встретиться с американцами.
В свою очередь, президент Ирана Масуд Пезешкиан в разговоре с премьером Пакистана Шехбазом Шарифом отметил, что страна не будет участвовать в переговорах в условиях давления, угроз или блокады судоходства.
