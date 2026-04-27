Заседание по делу обвиняемого в покушении на Трампа продлилось 13 минут

- Первое судебное заседание по делу Коула Томаса Аллена, обвиняемого в покушении на Дональда Трампа, продлилось 13 минут.
- Мужчине предъявили обвинения по трем пунктам, включая покушение на жизнь президента США и незаконную перевозку оружия.
ВАШИНГТОН, 27 апр – РИА Новости. Первое судебное заседание по делу Коула Томаса Аллена, обвиняемого в покушении на президента США Дональда Трампа, продлилось всего 13 минут, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Ранее в федеральном суде Вашингтона состоялось первое заседание по делу Аллена, в ходе которого ему были предъявлены обвинения по трем пунктам, включая покушение на жизнь президента США и незаконную перевозку оружия.
На судебном заседании присутствовала федеральный прокурор округа Колумбия Жанин Пирро, которая в субботу сама находилась среди гостей мероприятия в отеле Washington Hilton, когда там раздались выстрелы.
В субботу вечером в отеле Washington Hilton в столице США, где проходил торжественный ежегодный ужин с корреспондентами Белого дома и членами американской администрации, раздались выстрелы. Все присутствующие, включая Трампа и его супругу, были эвакуированы. Подозреваемый в стрельбе был оперативно задержан, при этом один из агентов Секретной службы получил ранения.
Подозреваемым в стрельбе является 31-летний Коул Томас Аллен из Калифорнии. По информации СМИ, он работал учителем и занимался разработкой компьютерных шутеров. Ранее Аллен не был судим и не попадал в поле зрения полиции в Вашингтоне.