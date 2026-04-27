Новое заседание по делу обвиняемого в покушении на Трампа пройдет в четверг

ВАШИНГТОН, 27 апр – РИА Новости. Следующее заседание суда по делу Коула Томаса Аллена, обвиняемого в покушении на президента США Дональда Трампа, состоится 30 апреля, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Мы назначим его (следующее заседание по делу – ред.) на четверг, на 11 часов утра (18:00 мск - ред.)", - сказал судья Мэттью Шарбо в ходе заседания.