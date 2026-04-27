21:25 27.04.2026 (обновлено: 21:35 27.04.2026)
Новое заседание по делу обвиняемого в покушении на Трампа пройдет в четверг

Сотрудники правоохрательных органов задерживают Коула Томаса Аллена, подозреваемого в стрельбе на ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 27 апр – РИА Новости. Следующее заседание суда по делу Коула Томаса Аллена, обвиняемого в покушении на президента США Дональда Трампа, состоится 30 апреля, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Мы назначим его (следующее заседание по делу – ред.) на четверг, на 11 часов утра (18:00 мск - ред.)", - сказал судья Мэттью Шарбо в ходе заседания.
Ранее в федеральном суде Вашингтона состоялось первое заседание по делу Аллена, в ходе которого ему были предъявлены обвинения по трем пунктам, включая покушение на жизнь президента США и незаконную перевозку оружия.
В субботу вечером в отеле Washington Hilton в столице США, где проходил торжественный ежегодный ужин с корреспондентами Белого дома и членами американской администрации, раздались выстрелы. Все присутствующие, включая Трампа и его супругу, были эвакуированы. Подозреваемый в стрельбе был оперативно задержан, при этом один из агентов Секретной службы получил ранения.
Подозреваемым в стрельбе является 31-летний Коул Томас Аллен из Калифорнии. По информации СМИ, он работал учителем и занимался разработкой компьютерных шутеров. Ранее Аллен не был судим и не попадал в поле зрения полиции в Вашингтоне.
