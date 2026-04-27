15:21 27.04.2026 (обновлено: 16:36 27.04.2026)

Матвиенко попросила Путина принять участие в заседании Совета по демографии

© Фото : Пресс-служба Совета Федерации РоссииПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге. 27 апреля 2026
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Спикер Совфеда Валентина Матвиенко попросила Владимира Путина принять участие в заседании Совета по демографии.
  • Мероприятие запланировано на 1 июня.
  • Матвиенко отметила, что участие Путина дисциплинирует всех участников заседания.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 апр – РИА Новости. Спикер Совфеда, глава Совета при президенте РФ по реализации государственной демографической и семейной политики Валентина Матвиенко попросила главу государства Владимира Путина принять участие в заседании совета, намеченном на 1 июня.
Путин провел встречу с председателем Совета Федерации по итогам заседания Совета законодателей.
"Что касается Совета при президенте по демографии... У нас прошло заседание, в котором участвовали первые рабочие группы наши, эксперты... очень много идей интересных... Мы готовим следующее заседание 1 июня. Это день защиты детей", - сказала парламентарий.
Матвиенко обратилась к главе государства: "Если у вас будет возможность принять участие, мы будем вам очень благодарны, потому что ваше участие дисциплинирует всех очень-очень активно".
