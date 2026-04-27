Чайковский, Верди и Моцарт для детей: майские концерты Зала Зарядье

Концерты из цикла всех симфоний Бетховена, концертное исполнение опер Чайковского и Верди, а также необычные детские музыкальные сказки – рассказываем о лучших концертах в Зале Зарядье в мае.

Музыка Бетховена

Дирижер Дмитрий Синьковский и его оркестр La Voce Strumentale продолжают цикл концертов всех симфоний Бетховена. Композитор начал сочинять в этом жанре довольно поздно – в 30 лет. Всего Бетховен написал девять симфоний, каждая была результатом долгого труда и творческих поисков.

2 мая прозвучат Четвертая и Шестая симфонии. Четвертая симфония – лирическая по настроению, писалась в счастливый период жизни композитора. Он гостил в замке венгерских графов Брунсвик и был влюблен, как считают некоторые биографы, сразу в двух сестер – Терезу и Жозефину, а также дружил с их братом Францем. Шестая симфония ("Пасторальная") стоит особняком в его симфоническом творчестве. У каждой из пяти частей есть названия, связанные с картинами природы.

В программе концерта 3 мая – Пятая и Восьмая симфонии. Пятая, возможно самая популярная из всех бетховенских симфоний, начинается со знаменитого мотива. Сам композитор, по воспоминаниям одного из биографов, говорил: "Так судьба стучится в дверь". Восьмая симфония – относительно камерная по сравнению с другими симфониями Бетховена. Она небольшая по масштабу, композитор использовал камерный состав оркестра. Это сочинение – одно из немногих у Бетховена, которое сразу завоевало любовь публики.

Сочинение Бетховена прозвучит в Зале Зарядье и 13 мая. Пятый концерт для фортепиано с оркестром исполнит пианист Дмитрий Шишкин в сопровождении Московского государственного академического симфонического оркестра, дирижер – Димитрис Ботинис. Этот свой последний из концертов для фортепиано с оркестром композитор посвятил высокопоставленному ученику, эрцгерцогу Рудольфу Австрийскому. Сочинение часто называют "Императорским" или "Большим". Оно самое продолжительное из всех бетховенских концертов и масштабное. В этот же вечер прозвучит симфония австрийского композитора более поздней эпохи – "Альпийская симфония" Рихарда Штрауса.

Оперы Чайковского и Верди

7 мая, в день рождения Петра Ильича Чайковского, в Зале Зарядье прозвучит опера "Евгений Онегин". В партии Татьяны дебютирует звезда оперной сцены, солистка Нижегородского театра оперы и балета Надежда Павлова. В партии Онегина выйдет солист Мариинского театра Алексей Марков. Также на сцену выйдут Государственный академический русский хор имени Свешникова и Московский государственный симфонический оркестр под управлением Ивана Рудина.

Эта опера Чайковского – одна из самых популярных во всем мире. Композитор первоначально писал произведение для небольшой сцены. Первыми исполнителями "Евгения Онегина" были студенты консерватории. Даже жанр автор определил как "лирические сцены", подчеркивая камерность сочинения. Но через год после премьеры оперу поставили уже на сцене Большого театра, потом и в Санкт-Петербурге. "Лирические сцены" превратились в настоящую большую оперу, которая идет на разных театральных подмостках. Любопытно, что и концовка в первом варианте была несколько иной: в момент объяснения Татьяны и Онегина в комнату входил Гремин, и уже он указывал Онегину на дверь. К премьере в Большом театре Чайковский концовку изменил и приблизил ее к пушкинскому финалу.

Если "Евгений Онегин" – одно из самых популярных произведений мирового репертуара, то опера Верди "Арольдо" – исполняется редко. Произведение представляет собой переработанный вариант оперы "Стиффелио", также не самой популярной, но очень интересной партитуры Верди.

В центре сюжета "Стиффелио" – пастор, прощающий измену своей жены. Эта история во времена Верди вызвала возмущение цензуры. Композитору пришлось переделывать концовку, сюжет лишился смысла и первое же представление оказалось неудачным. Вскоре Верди и его либреттист Пьяве перенесли историю во времена крестовых походов, а композитор довольно многое переделал в партитуре: изменил часть первого акта и несколько арий, а также добавил четвертый акт. В этом варианте опера была названа "Арольдо". Она прозвучит в Зале Зарядье 27 мая в исполнении Государственной академической капеллы России под руководством Валерия Полянского.

Концерты ко Дню Победы

К празднику 9 Мая приурочен концерт, который пройдет в этот день в Зале Зарядье. Российский национальный оркестр, дирижер Федор Безносиков и солисты сопрано Дарья Зыкова, тенор Алексей Неклюдов и баритон Максим Лисиин исполнят специальную программу, которая объединила музыку разных эпох. Прозвучат произведения Чайковского, Рахманинова и Шостаковича, а также знаменитые песни военных лет в переложении для симфонического оркестра. Идея концерта – путь от суровых испытаний к празднику.

Теме войны посвящен и специальный детский музыкальный спектакль "Мое ленинградское детство", который можно посмотреть в Зале Зарядье 11 мая. Это постановка профессионального театрального объединения "Мамин театр". В основе спектакля – автобиографическая повесть для детей Эллы Фоняковой "Хлеб той зимы", которая рассказывает о блокаде Ленинграда.

Авторы постановки взяли отрывок из произведения, посвященное первым месяцам блокады. В спектакле участвует скрипка и перкуссия, с помощью этих инструментов создается особая партитура, которая иллюстрирует звуки: шаги, вой сирен, грохот. Рассказать о событиях Великой Отечественной войны детям непросто, но еще сложнее сделать так, чтобы они погрузились в эту тему, а после спектакля могли обсудить увиденное с родителями. В этом и видят главную задачу постановки ее авторы.

Музыка Шостаковича и Бриттена

В мае в Зале Зарядье прозвучат произведения двух великих композиторов ХХ века, которые были еще и друзьями. В сентябре этого года исполнится 120 лет со дня рождения Дмитрия Шостаковича. К юбилею композитора приурочена необычная концертная программа оркестра "Фонограф-Симфо-Джаз" и дирижера Сергея Жилина. Это джазовые аранжировки знаковых произведений Шостаковича. Находясь в первых рядах академической музыки, композитор активно обращался и к джазу, и к популярной культуре — он был автором, использовавшим все доступные жанры и средства своего времени.

29 мая скрипач Даниил Коган и Государственный симфонический академический оркестр Республики Татарстан под руководством Александра Сладковского исполнят "Концерт для скрипки с оркестром Бенджамина Бриттена". Произведение было написано в 1939 году, накануне Второй мировой войны. Убежденный пацифист Бриттен в то время покинул Великобританию в поисках мирной жизни, хотя в эмиграции он пробыл всего пару лет. В этот же вечер прозвучит балет "Весна священная" Игоря Стравинского. Партитура, которая своей необычностью и стилистической дерзостью повлияла на всю музыку ХХ века.

Детские музыкальные сказки

По традиции в афише зала – детские музыкальные спектакли. 23 мая актер театра и кино Григорий Сиятвинда прочитает одну из самых известных и любимых сказок Ганса Христиана Андерсена "Гадкий утенок". Музыкальное сопровождение – сочинения русских и зарубежных классиков в исполнении Государственной академической симфонической капеллы России. Герои истории оживут благодаря песочной анимации Лилии Чистиной.

30 мая на сцену возвращается уникальная постановка "Мышонок Моцарт", созданная специально для Зала Зарядье. Режиссер Арина Мороз придумала сказку о мышонке, который слышит в окружающих звуках музыку. Это история о дружбе, героями которой стали волшебные персонажи, а также музыкальные инструменты – орган, струнные и перкуссия. Дети в увлекательной и игровой форме узнают об основах музыкальной грамоты. В спектакле звучит музыка Вольфганга Амадея Моцарта. Постановка приурочена к 270-летию со дня рождения венского классика, которое отмечалось в этом году.

Органная и вокальная музыка

Органные концерты – неотъемлемая часть афиши Зала Зарядье, где установлен уникальный концертный орган французского производства. 16 мая солистка театра "Геликон-опера" Александра Соколова и главный органист Зала Зарядье Лада Лабзина представят программу "Две стихии: голос и орган".

Концерт выстроен как музыкальное путешествие по эпохам и странам: от барокко до джаза. В барочной и классической частях прозвучат вокальные и органные шедевры: арии из опер Вивальди и Генделя, сочинения Моцарта. Эпоха романтизма будет представлена произведениями Франка и Масканьи. ХХ век – сочинениями от Гершвина до современных авторов, в том числе, прозвучит импровизация Лады Лабзиной.