Внутри западного лагеря зреют противоречия, заявили в МИД

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Внутри западного лагеря зреют противоречия, заявил директор Первого департамента стран СНГ МИД РФ Микаэл Агасандян
- По его словам, отношения Вашингтона с Брюсселем и Лондоном утратили былую предсказуемость и доверительный характер.
- Кроме того, и США, и европейцы сталкиваются с серьезными социальными и экономическими проблемами, добавил дипломат.
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Внутри западного лагеря зреют противоречия, заявил директор Первого департамента стран СНГ МИД РФ Микаэл Агасандян.
"Внутри западного лагеря тоже зреют противоречия между условными "трампистами" и глобалистскими элитами", - сказал он в ходе международной научно-практической конференции" Контуры новой архитектуры коллективной безопасности: актуальные вопросы информационно-аналитического партнерства ОДКБ".
Международная научно-практическая конференция "Контуры новой архитектуры коллективной безопасности: актуальные вопросы информационно-аналитического партнерства ОДКБ" организована Секретариатом ОДКБ совместно с МГИМО(У) МИД России. В мероприятии принимают участие руководители международных организаций и государственных структур, а также представители экспертного и научного сообществ государств – членов ОДКБ, СНГ и ШОС.