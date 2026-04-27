Внутри западного лагеря зреют противоречия, заявили в МИД
13:12 27.04.2026
Внутри западного лагеря зреют противоречия, заявили в МИД

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Здание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Внутри западного лагеря зреют противоречия, заявил директор Первого департамента стран СНГ МИД РФ Микаэл Агасандян
  • По его словам, отношения Вашингтона с Брюсселем и Лондоном утратили былую предсказуемость и доверительный характер.
  • Кроме того, и США, и европейцы сталкиваются с серьезными социальными и экономическими проблемами, добавил дипломат.
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Внутри западного лагеря зреют противоречия, заявил директор Первого департамента стран СНГ МИД РФ Микаэл Агасандян.
"Внутри западного лагеря тоже зреют противоречия между условными "трампистами" и глобалистскими элитами", - сказал он в ходе международной научно-практической конференции" Контуры новой архитектуры коллективной безопасности: актуальные вопросы информационно-аналитического партнерства ОДКБ".
Дипломат подчеркнул, что отношения Вашингтона с Брюсселем и Лондоном "утратили былую предсказуемость и доверительный характер". "К тому же, и США, и европейцы сталкиваются с серьезным социальными и экономическими проблемами", - добавил Агасандян.
Международная научно-практическая конференция "Контуры новой архитектуры коллективной безопасности: актуальные вопросы информационно-аналитического партнерства ОДКБ" организована Секретариатом ОДКБ совместно с МГИМО(У) МИД России. В мероприятии принимают участие руководители международных организаций и государственных структур, а также представители экспертного и научного сообществ государств – членов ОДКБ, СНГ и ШОС.
