Запад продолжает провоцировать новые военные конфликты, заявили в Совбезе

МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Запад продолжает провоцировать новые военные конфликты, в том числе вблизи границ России и других стран ОДКБ, сообщил заместитель секретаря Совбеза России Алексей Шевцов.
“Западники продолжают поддерживать существующие и провоцировать новые военные конфликты, экономические катаклизмы в разных регионах мира. В том числе, к сожалению, вокруг России и других стран ОДКБ”, - сказал Шевцов, выступая на конференции “Контуры новой архитектуры коллективной безопасности: актуальные вопросы информационно-аналитического партнерства ОДКБ” в Москве.
По словам Шевцова, последствия этих конфликтов пока не ощущаются в полной мере, однако многие государства в разных частях планеты уже стали ограничивать энергопотребление и снижать производство, что неизбежно приведет к падению уровня жизни. “Это только начало. Продолжение политики неоколониализма и разжигание новых кризисов приведет к дальнейшему развалу логистических цепочек, дефициту энергоносителей, удобрения, продовольствия, безработицы и голода”, - подчеркнул замсекретаря.