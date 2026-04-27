Запад продолжает провоцировать новые военные конфликты, заявили в Совбезе - РИА Новости, 27.04.2026
12:16 27.04.2026
Запад продолжает провоцировать новые военные конфликты, заявили в Совбезе

Шевцов: Запад продолжает провоцировать новые военные конфликты у границ России

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Запад продолжает провоцировать новые военные конфликты, в том числе вблизи границ России и других стран ОДКБ, заявил заместитель секретаря Совбеза России Алексей Шевцов.
  • По его словам, последствия этих конфликтов пока не ощущаются в полной мере, но уже приводят к ограничению энергопотребления и снижению производства в разных странах.
  • Шевцов подчеркнул, что продолжение политики неоколониализма и разжигание новых кризисов приведут к дальнейшему развалу логистических цепочек и дефициту энергоносителей, удобрений, продовольствия, а также к безработице и голоду.
МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Запад продолжает провоцировать новые военные конфликты, в том числе вблизи границ России и других стран ОДКБ, сообщил заместитель секретаря Совбеза России Алексей Шевцов.
“Западники продолжают поддерживать существующие и провоцировать новые военные конфликты, экономические катаклизмы в разных регионах мира. В том числе, к сожалению, вокруг России и других стран ОДКБ”, - сказал Шевцов, выступая на конференции “Контуры новой архитектуры коллективной безопасности: актуальные вопросы информационно-аналитического партнерства ОДКБ” в Москве.
По словам Шевцова, последствия этих конфликтов пока не ощущаются в полной мере, однако многие государства в разных частях планеты уже стали ограничивать энергопотребление и снижать производство, что неизбежно приведет к падению уровня жизни. “Это только начало. Продолжение политики неоколониализма и разжигание новых кризисов приведет к дальнейшему развалу логистических цепочек, дефициту энергоносителей, удобрения, продовольствия, безработицы и голода”, - подчеркнул замсекретаря.
