Посла Германии вызвали в МИД

- Посол Германии Александр Ламбсдорф вызван в МИД РФ.
- По информации немецких СМИ, это может быть связано с контактами немецких политиков с террористическими организациями.
МОСКВА, 27 апр-РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова подтвердила РИА Новости, что немецкий посол Александр Ламбсдорф вызван в МИД РФ.
"Да", - сказала она, отвечая на соответствующий вопрос агентства.
Ранее немецкие СМИ написали, что посла ФРГ РФ Ламбсдорфа вызвали в российский МИД. Это связано, предположительно, с контактами немецких политиков с террористическими организациями, пишут немецкие СМИ.