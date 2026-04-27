Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:00 27.04.2026
Мирошник прокомментировал требование МИД Эстонии вернуть ЗАЭС Украине

© РИА Новости / Максим Блинов | Посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник считает, что России не стоит реагировать на требование главы МИД Эстонии вернуть контроль над Запорожской АЭС Украине.
  • Мирошник отметил, что страны Прибалтики используются Европой как "говорящие головы", не несущие ответственности за свои слова.
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. России не стоит реагировать на требование главы МИД Эстонии Маргуса Цахкны вернуть контроль над Запорожской АЭС украинской стороне, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.
Глава МИД Эстонии - страны, где, как не раз уже отмечали в Москве, процветает русофобия - ранее заявил, что Россия должна вывести войска с энергообъектов, которые он назвал украинскими, и вернуть их под полный контроль Киева, в том числе Запорожскую АЭС.
"Здесь далеко не всегда нужна реакция на такого рода высказывания. Запад, точнее, больше Европа, использует страны Прибалтики как свои говорящие головы, не несущие ни за что ответственности. Поэтому они могут делать любые радикальные заявления, которые зачастую используются просто как пробные шары. Я не вижу необходимости реагировать на такого рода заявления", - сказал посол "Газете.ru".
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с Энергодаром. Это самая крупная атомная станция в Европе с шестью энергоблоками мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года она перешла под управление российских специалистов. Генерацию на энергоблоках остановили в сентябре 2022-го, а с апреля 2024-го они находятся в режиме холодного останова.
В миреРоссияЭстонияРодион МирошникЗапорожская АЭС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала