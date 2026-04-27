Краткий пересказ от РИА ИИ
- Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник считает, что России не стоит реагировать на требование главы МИД Эстонии вернуть контроль над Запорожской АЭС Украине.
- Мирошник отметил, что страны Прибалтики используются Европой как "говорящие головы", не несущие ответственности за свои слова.
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. России не стоит реагировать на требование главы МИД Эстонии Маргуса Цахкны вернуть контроль над Запорожской АЭС украинской стороне, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.
Глава МИД Эстонии - страны, где, как не раз уже отмечали в Москве, процветает русофобия - ранее заявил, что Россия должна вывести войска с энергообъектов, которые он назвал украинскими, и вернуть их под полный контроль Киева, в том числе Запорожскую АЭС.
"Здесь далеко не всегда нужна реакция на такого рода высказывания. Запад, точнее, больше Европа, использует страны Прибалтики как свои говорящие головы, не несущие ни за что ответственности. Поэтому они могут делать любые радикальные заявления, которые зачастую используются просто как пробные шары. Я не вижу необходимости реагировать на такого рода заявления", - сказал посол "Газете.ru".
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с Энергодаром. Это самая крупная атомная станция в Европе с шестью энергоблоками мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года она перешла под управление российских специалистов. Генерацию на энергоблоках остановили в сентябре 2022-го, а с апреля 2024-го они находятся в режиме холодного останова.