Юрист рассказал, как списать задолженность по ЖКХ

02:48 27.04.2026
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Задолженность по ЖКХ в России можно списать через банкротство или по истечении срока исковой давности.
  • Начать процедуру банкротства необходимо, если долг составляет более 500 тысяч рублей и не может быть погашен в течение трех месяцев.
  • При попытке управляющей компании взыскать долг за период более трех лет россиянин может заявить в суде о пропуске срока исковой давности, что делает принудительное взыскание долга невозможным.
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Задолженность по ЖКХ в России можно списать через банкротство или по истечении срока исковой давности, сообщил РИА Новости юрист, член Ассоциации юристов России Иван Курбаков.
"Списание долгов допускается только в исключительных случаях. Наиболее распространенный способ освобождения от задолженности - признание должника банкротом", - сказал Курбаков.
Он уточнил, что начать процедуру банкротства необходимо, если долг составляет более 500 тысяч рублей при условии, что человек не может погасить его больше трех месяцев. В этом случае списываются не только счета за ЖКХ, но и совокупные обязательства, включая кредиты. Юрист также предупредил, что банкротство влечет за собой ряд ограничений: обязанность сообщать об этом банкам в течение 5 лет при взятии кредита и временный запрет на ведение бизнеса.
Юрист отметил, что ранее в России также появилась возможность внесудебного банкротства через МФЦ при долге от 25 тысяч до 1 миллиона рублей. Так, этой возможностью могут воспользоваться пенсионеры и получатели пособий, если взыскание длится более года, а также граждане, у которых исполнительное производство окончено из-за отсутствия имущества или длится более семи лет.
По словам Курбакова, при попытке управляющей компании взыскать долг за период более трех лет россиянин может заявить в суде о пропуске срока исковой давности. Это не удаляет долг из базы автоматически, но делает его принудительное взыскание невозможным. Кроме того, указал Курбаков, все долги по ЖКХ списываются с должника в случае его смерти.
"В такой ситуации возникает нюанс, связанный с закреплением задолженности за конкретным объектом недвижимости. Она переходит к наследникам, если они вступают в права наследования, или же долг может перейти в собственность муниципалитета, если недвижимость становится выморочной", - заключил юрист.
