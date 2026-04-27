В Ярославле учительницу оштрафовали за связь с нежелательной организацией

19:55 27.04.2026 (обновлено: 19:57 27.04.2026)
В Ярославле учительницу оштрафовали за ссылку на сайт нежелательной организации

Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
  • Учительницу английского языка из Ярославля оштрафовали на 5 тысяч рублей за участие в деятельности нежелательной организации.
  • На личной странице педагога в социальной сети была размещена ссылка на интернет-ресурсы British Council*.
ЯРОСЛАВЛЬ, 27 апр – РИА Новости. Учительницу английского языка из Ярославля оштрафовали на 5 тысяч рублей по статье об участии в нежелательной организации после того, как она разместила на своей странице в соцсети ссылку на сайт такой организации, сообщила пресс-служба Ярославского областного суда.
Сообщается, что Кировский районный суд Ярославля рассмотрел дело об административном правонарушении, предусмотренном статьей 20.33 КоАП РФ (участие в деятельности иностранной или международной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации её деятельности), в отношении местной жительницы, которая работает учителем английского языка в одной из ярославских школ.
"Судом установлено, что на личной странице педагога в социальной сети была размещена ссылка на интернет-ресурсы иностранной организации, деятельность которой признана нежелательной на территории Российской Федерации. Суд признал ярославну виновной в совершении административного правонарушения… назначил ей наказание в виде административного штрафа в размере 5 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
Информированный источник уточнил РИА Новости, что речь идет об организации British Council*.
Генпрокуратура РФ признала деятельность международной организации British Council* нежелательной в Российской Федерации. По данным прокуратуры, позиционируя себя независимой структурой, организация выстраивает работу в соответствии с приоритетами правительства Великобритании, подотчетна парламенту и финансируется внешнеполитическим ведомством этой страны. Кроме того, подчеркнули в Генпрокуратуре, участники совета под предлогом обучения английскому языку продвигают долгосрочные британские интересы и ценности в сфере образования, культуры и молодежной политики.
* Организация, признанная в России нежелательной
