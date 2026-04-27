В Ярославле учительницу оштрафовали за связь с нежелательной организацией

ЯРОСЛАВЛЬ, 27 апр – РИА Новости. Учительницу английского языка из Ярославля оштрафовали на 5 тысяч рублей по статье об участии в нежелательной организации после того, как она разместила на своей странице в соцсети ссылку на сайт такой организации, сообщила пресс-служба Ярославского областного суда.