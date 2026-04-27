WSJ: на ужин с Трампом, где произошло ЧП, можно было попасть без досмотра

Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:15 27.04.2026
WSJ: на ужин с Трампом, где произошла стрельба, можно было попасть без досмотра

© REUTERS / Jonathan ErnstДональд и Мелания Трамп на мероприятии для корреспондентов пула Белого дома в Отеле Вашингтон Хилтон
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На ужин в честь журналистов Белого дома, на котором присутствовал Дональд Трамп, можно было попасть, просто предъявив билет или копию приглашения.
  • Персонал мероприятия не сканировал билеты и не проверял личность гостей, а также не было проверок со стороны охраны на нижних этажах отеля.
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Посетители торжественного ужина в честь журналистов Белого дома, на котором присутствовал президент США Дональд Трамп, заявили, что на мероприятие можно было попасть, просто предъявив билет или копию приглашения, сообщает издание Wall Street Journal со ссылкой на гостей.
"Несмотря на видимый периметр охраны и предупреждения о строгих мерах безопасности, гости заявили, что они могли войти в отель через пропускные пункты, находящиеся на близлежащих улицах, просто показав на одной из стоек регистрации билеты на ужин или копию приглашения", - говорится в публикации.
Как заявили посетители мероприятия, персонал рассматривал билеты, однако не сканировал их, а также не осуществлял проверку личности гостя.
Отмечается также, что гости могли попасть в лобби отеля и на нижние этажи без проверок со стороны охраны мероприятия. Единственное, что должны были выполнить посетители - пройти через магнитометры, расположенные перед входом в бальный зал. Издание считает, что попасть на ужин с президентом Трампом было легче, чем на некоторые спортивные мероприятия.
В субботу вечером в отеле Washington Hilton в столице США, где проходил торжественный ежегодный ужин с корреспондентами Белого дома и членами американской администрации, раздались выстрелы. Все присутствующие, включая Трампа и его супругу, были эвакуированы. Подозреваемый в стрельбе был оперативно задержан, при этом один из агентов Секретной службы получил ранения.
В миреСШАДональд ТрампСтрельба на мероприятии с Трампом в Вашингтоне
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала