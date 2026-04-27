WSJ: на ужин с Трампом, где произошло ЧП, можно было попасть без досмотра

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Посетители торжественного ужина в честь журналистов Белого дома, на котором присутствовал президент США Дональд Трамп, заявили, что на мероприятие можно было попасть, просто предъявив билет или копию приглашения, сообщает издание Wall Street Journal со ссылкой на гостей.
"Несмотря на видимый периметр охраны и предупреждения о строгих мерах безопасности, гости заявили, что они могли войти в отель через пропускные пункты, находящиеся на близлежащих улицах, просто показав на одной из стоек регистрации билеты на ужин или копию приглашения", - говорится в публикации.
Как заявили посетители мероприятия, персонал рассматривал билеты, однако не сканировал их, а также не осуществлял проверку личности гостя.
Отмечается также, что гости могли попасть в лобби отеля и на нижние этажи без проверок со стороны охраны мероприятия. Единственное, что должны были выполнить посетители - пройти через магнитометры, расположенные перед входом в бальный зал. Издание считает, что попасть на ужин с президентом Трампом было легче, чем на некоторые спортивные мероприятия.
В субботу вечером в отеле Washington Hilton в столице США, где проходил торжественный ежегодный ужин с корреспондентами Белого дома и членами американской администрации, раздались выстрелы. Все присутствующие, включая Трампа и его супругу, были эвакуированы. Подозреваемый в стрельбе был оперативно задержан, при этом один из агентов Секретной службы получил ранения.