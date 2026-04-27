Вучич заявил, что еще не решил, поедет ли в Москву на День Победы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент Сербии Александр Вучич заявил, что пока не принял решения, поедет ли на празднование Дня Победы в Москву 9 мая.
БЕЛГРАД, 27 апр - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что пока не принял решения, поедет ли на празднование Дня Победы в Москву 9 мая.
"Я еще пока не решил, но я был там в прошлом году", - ответил Вучич.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в понедельник сообщил, что Кремль позже объявит, кто из зарубежных лидеров приедет на парад Победы в Москву.