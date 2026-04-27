Определились все участники "Финала шести" мужского КР по волейболу - РИА Новости Спорт, 27.04.2026
21:31 27.04.2026 (обновлено: 21:48 27.04.2026)
Определились все участники "Финала шести" мужского КР по волейболу

Определились все участники "Финала шести" мужского Кубка России по волейболу

  • Белгородское «Белогорье» обыграло «Факел-Ямал» из Нового Уренгоя во втором матче полуфинальной серии Кубка России по волейболу и выиграло серию со счетом 2-0, завоевав место в «Финале шести».
  • «Динамо-ЛО» из Ленинградской области по сумме двух матчей оказалось сильнее красноярского «Енисея» и вышло в «Финал шести».
  • За титул поборются полуфиналисты чемпионата России: московское «Динамо», казанский «Зенит», петербургский «Зенит» и действующий победитель — новосибирский «Локомотив».
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Белгородское "Белогорье" обыграло "Факел-Ямал" из Нового Уренгоя во втором матче полуфинальной серии Кубка России по волейболу.
Встреча в Туле, где проводит домашние матчи "Белогорье", завершилась со счетом 3-1 (22:25, 25:18, 30:28, 26:24).
В первом матче "Белогорье" одержало победу со счетом 3-1 и выиграло серию со счетом 2-0, завоевав место в "Финале шести".
В другом полуфинале "Динамо-ЛО" из Ленинградской области по сумме двух матчей оказалось сильнее красноярского "Енисея" и также вышло в "Финал шести", который пройдет с 12 по 17 мая в Москве на волейбольной арене "Динамо".
Также за титул поборются полуфиналисты чемпионата России - московское "Динамо", казанский "Зенит", петербургский "Зенит" и действующий победитель новосибирский "Локомотив".
Волейболисты московского "Динамо" стали чемпионами России
ВолейболСпортРоссияНовый УренгойТулаБелогорье (Белгород)Динамо (Москва)Зенит (Санкт-Петербург)
 
