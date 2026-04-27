ВКонтакте: 78% пользователей считают дизайн востребованной специальностью

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. ВКонтакте к Международному дню дизайна изучила, как россияне относятся к профессии дизайнера. Согласно исследованию, 78% респондентов считают дизайн самой востребованной специальностью в креативной экономике. Следом идут видеомонтаж (77%), фотография и маркетинг (по 69%), журналистика (67%).

Среди дизайн-направлений респонденты выделяют специальности, связанные с созданием функциональной и эстетичной среды — в офлайн-пространстве и в онлайн-сервисах. Самыми востребованными на ближайшие 5–10 лет россияне считают дизайн интерьеров (38%) и цифровых продуктов (36%), а также графический дизайн (33%). При этом респонденты-дизайнеры чаще делают ставку на IT-направления: проектирование интерфейсов, приложений и гейм-дизайн.

74% опрошенных уверены: спрос на дизайнеров вырастет или как минимум останется на текущем уровне. По мнению респондентов, главная ценность работы дизайнера — делать вещи и цифровые продукты не только красивыми (90%), но и удобными (88%).

Престижной профессию дизайнера считают 62% россиян. Среди главных преимуществ называют творческую самореализацию (47%) и возможность работать удалённо (45%).

При этом творчество оказывается и главным барьером для входа в профессию. Большинство участников исследования уверены, что дизайнер обязательно должен уметь рисовать (81%). Ещё 73% считают, что это специальность исключительно для творческих людей.

"Существует стереотип, что стать дизайнером легко — достаточно хорошего вкуса и владения специальными программами. В результате конкуренция среди соискателей огромная, хотя спрос на дизайнеров высокий. Чтобы оставаться востребованными, специалистам важно развивать фундаментальные навыки — умение работать с композицией, типографикой, формой. Эти компетенции мы в первую очередь ищем в дизайнерах и развиваем в командах", — Константин Замуренко, дизайн-директор ВКонтакте и VK Видео.