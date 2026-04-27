Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:33 27.04.2026 (обновлено: 13:34 27.04.2026)

ВКонтакте: 78% пользователей считают дизайн востребованной специальностью

Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. ВКонтакте к Международному дню дизайна изучила, как россияне относятся к профессии дизайнера. Согласно исследованию, 78% респондентов считают дизайн самой востребованной специальностью в креативной экономике. Следом идут видеомонтаж (77%), фотография и маркетинг (по 69%), журналистика (67%).
Среди дизайн-направлений респонденты выделяют специальности, связанные с созданием функциональной и эстетичной среды — в офлайн-пространстве и в онлайн-сервисах. Самыми востребованными на ближайшие 5–10 лет россияне считают дизайн интерьеров (38%) и цифровых продуктов (36%), а также графический дизайн (33%). При этом респонденты-дизайнеры чаще делают ставку на IT-направления: проектирование интерфейсов, приложений и гейм-дизайн.
74% опрошенных уверены: спрос на дизайнеров вырастет или как минимум останется на текущем уровне. По мнению респондентов, главная ценность работы дизайнера — делать вещи и цифровые продукты не только красивыми (90%), но и удобными (88%).
Престижной профессию дизайнера считают 62% россиян. Среди главных преимуществ называют творческую самореализацию (47%) и возможность работать удалённо (45%).
При этом творчество оказывается и главным барьером для входа в профессию. Большинство участников исследования уверены, что дизайнер обязательно должен уметь рисовать (81%). Ещё 73% считают, что это специальность исключительно для творческих людей.
"Существует стереотип, что стать дизайнером легко — достаточно хорошего вкуса и владения специальными программами. В результате конкуренция среди соискателей огромная, хотя спрос на дизайнеров высокий. Чтобы оставаться востребованными, специалистам важно развивать фундаментальные навыки — умение работать с композицией, типографикой, формой. Эти компетенции мы в первую очередь ищем в дизайнерах и развиваем в командах", — Константин Замуренко, дизайн-директор ВКонтакте и VK Видео.
Исследование проведено в апреле 2026 года методом онлайн-опроса. В нём приняли участие более 1 000 респондентов из разных городов России.
 
ВКонтакте
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала